Convegno nazionale "Quale futuro per la farmacia? Il business tra tradizione e innovazione"

Negli ultimi decenni il settore farmaceutico è stato investito da una serie di cambiamenti: dalla farmacia dei servizi, passando per la liberalizzazione della concorrenza fino alla pandemia da Covid-19 e alle Case della Salute. Proprio la pandemia ha trasformato la farmacia nel primo presidio di cura sul territorio assumendo così un ruolo strategico e complementare al Servizio Sanitario Nazionale. Queste continue evoluzioni possono aprire a nuove opportunità o, di contro, a pericolosi rischi.

Come evitare allora una “deriva” del settore e come sarà la farmacia del futuro? Come rilanciare il business garantendo sempre il miglior servizio al paziente/cliente?

Se lo sono chiesti Farmacieunite ed il Consorzio Farmarca, i quali hanno commissionato a Strategy Innovation Srl, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, un lavoro di ricerca per comprendere quale potrà essere il futuro della farmacia e quali, di conseguenza, saranno le future competenze richieste ai farmacisti.

Un team multidisciplinare ha lavorato per 6 mesi con le farmacie, anche all’interno delle stesse, coinvolgendo esperti di biologia, di farmacologia e immunologia, di marketing e comunicazione e psicologi ambientali. Il risultato è un corposo dossier che verrà illustrato nelle sue linee concettuali nel corso dell’evento dedicato.

La ricerca verrà presentata nel meeting nazionale “La Farmacia: quale futuro? Il business tra tradizione ed innovazione” che si svolgerà giovedì 11 maggio a Palazzo Giacomelli a Treviso con inizio ore 20.00. All’evento parteciperanno, oltre ai vertici di Farmacieunite, Farmarca e dell’Ordine Farmacisti, Strategy Innovation che presenterà la ricerca e docenti dell’Università Ca’ Foscari – Venezia. Invitati tutti gli associati Farmacieunite e Farmarca.