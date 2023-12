Quando il passaparola non basta più – Azioni e strumenti per lo sviluppo commerciale

Convegno gratuito riservato ad imprenditori e Titolari di Azienda della provincia di Treviso.



Scopri quali sono le azioni e gli strumenti da applicare per lo sviluppo commerciale aziendale:



1 - Come rendere il tuo team commerciale proattivo:



-Definire e condividere un approccio organizzato e metodico nel reparto commerciale

-Pianificare una strategia sistematica rispetto ai diversi canali di vendita

-Individuare KPI ed elementi di monitoraggio

-Analizzare e perfezionare il processo di vendita

-Gestire un ufficio commerciale dinamico e proattivo



2 - Quali sono i limiti e le opportunità del marketing online:



-Quale strumento utilizzare in base al proprio cliente target

-Definire una strategia di online marketing ottimale

-Posizionare al meglio il tuo sito sui motori di ricerca

-Esaminare il target dei potenziali clienti in relazione al prodotto/servizio offerto

-Quali risultati è lecito attendersi



3 - Come gestire e incentivare il tuo gruppo commerciale:



-Agenti di commercio o dipendenti: Qual è la scelta migliore?

-Redigere un piano economico incentivante

-Organizzare riunioni commerciali

-Monitorare, gestire e motivare un team di vendita esterno



