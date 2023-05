Ars in tempore - 4^ edizione

Il progetto “Ars in Tempore” nasce con la volonta?? di promuovere l’arte contemporanea e di valorizzare le antiche sedi quali centri di cultura viva e non solo memoria.

Gli ambienti abbaziali che hanno perduto il loro originario impiego divengono prestigiosi spazi espositivi accogliendo le opere di artisti conosciuti nel panorama nazionale e internazionale. Durante il periodo delle mostre, i chiostri, i refettori, le logge, le foresterie cambiano aspetto attraverso gli allestimenti che coinvolgono il fruitore in itinerari inediti e diffusi. Le opere contemporanee modificano la percezione degli spazi con la forza comunicativa dei diversi media, dalla pittura al digital, dalla grafica all’incisione, dalla scultura alle installazioni.

Fin dal 2019, le esposizioni di “Ars in tempore” hanno coinvolto con successo abbazie e sedi storiche gia? inserite nei circuiti turistici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e hanno dato un contributo significativo all’offerta culturale del territorio per l’affluenza di visitatori e per la collaborazione di Proprieta?, Amministrazioni e Partner.

Il progetto prosegue nel 2022-2023 quale appuntamento consolidato con l’arte contemporanea che vede la partecipazione di un pubblico sempre più ampio.

La quarta edizione conferma il percorso con il coinvolgimento delle seguenti sedi: Abbazia di Santa Maria di Carceri (PD), Abbazia di Santa Maria di Pero - Ninni Riva di Monastier (TV), Chiesa del Torresino a Cittadella (PD), Abbazia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena (PN), Abbazia di Santa Maria di Follina (TV).

MOSTRA PRESSO L’ABBAZIA DI FOLLINA (TV)

13 maggio – 4 giugno 2023

Inaugurazione sabato 13 maggio ore 16:30

Presentazione prof.ssa Roberta Gubitosi

L’esposizione presso l’Abbazia di Santa Maria è la quinta esposizione di “ARS IN TEMPORE 2022-2023”.

Sarà allestita una mostra con circa 70 opere, tra cui opere pittoriche, grafiche, scultoree, di 17 artisti provenienti da regioni e province diverse.

ARTISTI

Sabrina Agostini, Martina Borsato, Ilde Bresolin, Raffaele Carsana, Marisol Colombara, Angela Florian, Silvana Gaspari, Marilena Iseppi, Fernando A. Massironi, Emanuela Mezzadri, Milena Miculan, Egle Piaser, Francesco Stefan, Bernarda Visentini, Ciro Zanette, Antonio Zanon, Elena ZottI.

O?RARI

sabato: 15:00 – 19:00

domenica: 10:00-12:00/ 15:00 – 19:00

VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA MOSTRA

Gruppi di 15 persone, durata 45 minuti



Quinta Dimensione 3281511878