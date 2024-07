"Quattro chiacchiere con l'autore - Fausto Biloslavo". Questo il titolo dell'appuntamento di mercoledì 3 luglio a Conegliano presso Enoteca Veneta in Via Dalmasso 12. Alle ore 20.30 il noto giornalista Fausto Biloslavo (appena premiato con il premio giornalistico Mare Nostrum Awards) diagholerà con la collega Erinda Qyteza (che modererà la serata) in merito a racconti e testimonianze dagli scenari di guerra. Al termine dell'evento ci sarà poi un momento per un brindisi conviviale.