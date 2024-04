Le Quattro Stagioni di Vivaldi chiudono la programmazione di "Matti per la musica!"

Matti per la Musica! Sarà al suo quarto ed ultimo appuntamento giovedì 18 aprile con l’Ensemble L’Arte dell’Arco, con Federico Guglielmo, violino principale. Sul palco Giampiero Zanocco, Alessia Pazzaglia, violini, Mario Paladin, viola, Francesco Galligioni, violoncello, Paolo Zuccheri, violone, Diego Cantalupi, tiorba e chitarra barocca e Roberto Loreggian al cembalo. In scaletta musiche di Gabrieli, Purcell, Marini, Pachelbel, Gallo, e in chiusura, per celebrare l’arrivo della primavera, e per festeggiare il trentennale della fondazione dell'ensemble, Le quattro stagioni di Vivaldi.



Come spiega Federico Guglielmo nelle note di sala, l'idea di celebrare l’anniversario dell’L’Arte dell’Arco con le celebri Stagioni di Vivaldi è stata naturale. Il programma è pensato per esplorare l'evoluzione strumentale dell'ensemble attraverso i secoli e include una selezione di brevi composizioni che rappresentano i momenti salienti del periodo barocco.



La serata sarà inaugurata con gli effetti in canone ed in eco della Sonata con tre violini di Giovanni Gabrieli, seguita dalla Chaconne e dalla Fantazia di Purcell, che ci portano nell’Italia nel 1655. Tra le gemme del programma spicca l’Opera 22 di Biagio Marini, il Passacaglio a quatto o a tre è un brano intimo e intenso al tempo stesso, tutto giocato sulle sue continue tensioni che si stemperano giusto il tempo necessario per riproporsi modificate ed amplificate.

Il viaggio musicale continua con il celebre Canone di Johann Pachelbel eseguito come originariamente pensato e composto insieme alla Giga per tre violini e basso. La Follia di Domenico Gallo, veneziano pienamente attivo nella seconda metà del XVIII, rappresenta un ritorno ad un autore poco conosciuto ma di grande valore, offrendo un'occasione unica di apprezzare la sua genialità. Questa pagina di musica richiama da vicino quella composta molti anni prima da Vivaldi ed è quindi il collegamento “naturale” ideale a Le Quattro Stagioni che completano il programma.



La rassegna concertistica Matti per la Musica! è organizzata in collaborazione con la Provincia di Treviso e Asolo Musica – Veneto Musica, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e del Comune di Treviso, Centro Marca Banca e UNAHOTELS Le Terrazze Treviso.



Auditorium – Provincia di Treviso: un luogo nato per contenere e nascondere la sofferenza, trasformato in prestigiosa sede dell’Amministrazione Provinciale, è divenuto centro di socialità e cultura, con un accogliente auditorium che Asolo Musica intende valorizzare con questa nuova rassegna.