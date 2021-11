Presentazione del libro "Quei rally con il Cavallino"

Mancano ormai poco alla presentazione trevigiana del libro di Tonino Tognana "Quei rally con il cavallino" e l’atmosfera comincia a scaldarsi. La risposta da parte degli appassionati per la serata che avrà inizio alle 18 al centro Unis&F di Via Venzone, a Treviso, è stata massiccia e la sala – pur restando nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di Covid 19 – si riempirà di persone che hanno amato e ancora amano il rally in tutte le sue sfumature.

Giornalisti, piloti, copiloti e meccanici, team manager e ingegneri si ritroveranno in un appuntamento che oltre a presentare il libro proporrà uno spaccato degli anni Settanta e Ottanta, di quei rally che si correvano in mezzo a due ali di folla che si aprivano al passare di ogni singola vettura per richiudersi subito dopo.

Fotografie e video accompagneranno e animeranno i racconti dei presenti e sul palco, accanto a Tonino Tognana, autore del libro, si alterneranno personaggi famosi, piloti che hanno battagliato sulle strade sterrate e sull’asfalto di gare come il Sanremo, il Piancavallo, il Ciocco, l’Elba o ancora il San Marino con il pilota trevigiano. Sarà una serata di amarcord e di aneddoti, di quelle che gli appassionati ricercano e adorano e anche chi a quei tempi non era ancora nato saprà trovare un comune denominatore che prende spunto da una reale e pura dedizione: allo sport prima di tutto, e al motorsport subito dopo, ai rally e alle storie, una più bella dell’altra che non è facile ritrovare. Non sono molti infatti, i giornali e ancora meno i canali televisivi che negli anni hanno seguito queste corse automobilistiche: per questo chi voleva saperne di più doveva andare di persona, armato di tanta buona volontà, sulle stradine scoscese di montagna, in mezzo ai boschi, nelle piazze dei paesi per seguire da vicino prove speciali e riordini, il parco chiuso di inizio gara e il podio da cui scendevano una dopo l’altra le vetture più belle della storia di quegli anni. Per raccontare quella splendida stagione del 1982 in cui Tonino Tognana corse con Massimo De Antoni sulla Ferrari 308 GTB preparata dal padovano Giuliano Michelotto, ci ritroveremo giovedì 2 dicembre alle 18 nella sede di Unis&F la società di servizi e formazione del Sistema Confindustria. Per partecipare è necessario confermare la propria presenza con una mail a queirallyconilcavallino@gmail.com