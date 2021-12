A sostegno della Lilt, torna il concerto di Natale al Bhr hotel

Natale si avvicina e tornano le tradizioni. E una delle tradizioni irrinunciabili di questo periodo è il Concerto di Natale al Best Western Premier BHR Treviso Hotel di Quinto di Treviso, appuntamento benefico che si rinnova anche nel 2021. L’evento, che si terrà domenica 19 dicembre alle ore 16:00 presso la Sala Congressi, quest’anno sarà dedicato al sostegno della sezione trevigiana della LILT e vedrà esibirsi, come da tradizione, il Coro Cantores Pagenses diretto dal M° Sandra Semenzin e i ragazzi delle Ri…Percussioni Giovanili diretti dal M°. Fabio Dalla Vedova.

Il Concerto di Natale al BHR Treviso Hotel, che gode del patrocinio del Comune di Paese e di quello di Quinto di Treviso, torna così ad incantare il pubblico trevigiano, grazie a due realtà musicali di assoluto rilievo nella Marca Trevigiana. Il Coro Cantores Pagenses, diretto da Sandra Semenzin, è nato nel 2001 su iniziativa della Pro Loco e dall’amministrazione comunale di Paese. Ri…Percussioni Giovanili, invece, è diretto da Fabio Dalla Vedova ed è costituito da studenti ed ex studenti della scuola media di Biadene di Montebelluna e interpreta ogni tipo di musica, da quella contemporanea a quella di derivazione latino-americana, etnica, pop e jazz. Ma la grande protagonista sarà, ancora una volta, la solidarietà: il ricavato del concerto sarà devoluto a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Treviso, associazione da sempre impegnata nel sostegno e assistenza dei malati oncologici, oltre che nella promozione di un corretto stile di vita.

«Sarà un Concerto di Natale che, come ogni anno, ha una doppia valenza – commenta Roberta Basso del BHR Treviso Hotel – Nella nostra Sala Congressi si esibiranno due gruppi che con le loro voci e le loro musiche deliziano da anni la provincia e non solo. Soprattutto, sarà un’occasione importante per sostenere la lotta ai tumori visto che il ricavato sarà devoluto alla LILT di Treviso. Il pubblico che la prossima domenica verrà a trovarci rimarrà sicuramente soddisfatto e sarà un buon modo per entrare nello spirito natalizio». Il tutto avverrà con la massima sicurezza: la location della Sala Congressi del BHR Treviso Hotel, infatti, è in grado di ospitare l’evento osservando tutte le normative anti-Covid previste per le manifestazioni teatrali, garantendo il rispetto della corretta distanza interpersonale grazie agli oltre 2.000 mq a disposizione che, in condizioni normali, possono ospitare più di 1.300 persone.