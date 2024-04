17^ Colori e Sapori di Primavera

Cala il sipario su Fiori d’Inverno, la rassegna firmata UNPLI Treviso dedicata al “Fiore che si mangia”.

Radicchio Rosso di Treviso IGP, Asparago Bianco di Badoere IGP e Radicchio Verdon saranno i tre protagonisti di “Colori e Sapori di Primavera”, la Mostra di Quinto di Treviso domenica 7 aprile che, come da tradizione, conclude ufficialmente la rassegna gastronomica di Fiori d’Inverno.

Oltre alla mostra-mercato in Piazza Roma ed al ricco stand gastronomico, in programma durante la giornata anche la visita guidata “La bellezza del Fiori d’Inverno” e l’escursione naturalistica in bicicletta “passeggiare nella natura” che prenderà il via alle ore 10.30 (prenotazione obbligatoria IAT Treviso centro 0422.595780).

Info e dettagli sul sito www.fioridinverno.tv

