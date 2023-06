37^ Festa sul Sile

37ª FESTA SUL SILE

DAL 30 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2023

Piazzale degli Alpini | QUINTO DI TREVISO (TV)

La nuova edizione dell’amata FESTA in riva al fiume Sile, organizzata da Pro Loco Quinto Treviso APS con il patrocinio del Comune di Quinto di Treviso e la collaborazione di diverse realtà del territorio.

Appuntamento enogastronomico con proposte della tradizione estiva, spazi per i bambini e divertimento per tutti.

11 serate di intrattenimento da non perdere!

GASTRONOMIA TRADIZIONALE

STAND AL COPERTO

MUSICA & INTRATTENIMENTO

INGRESSO GRATUITO

GRANDE LUNA PARK

SOLIDARIETA'

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 30 GIUGNO

Serata d’apertura con l’orchestra MARCO E IL CLAN

Sab 01 LUGLIO

•Preserata: dj set con Alex Parisi e esibizione ARTE DANZA A.S.D.

•Spettacolo anni '80-'90-2000 con

DJ LEROY & PAZZAGLIA

+ DJ ALEX PARISI

Dom 2 LUGLIO

ore 11:30 INAUGURAZIONE 37ª FESTA SUL SILE

•ore 12:30 PRANZO con LO SPIEDO

su prenotazione sms o whatsapp al 3423923733

(Menù fisso: pasta al ragù, SPIEDO, polenta, patatine, vino, acqua, dolce e caffè €20)

•alla sera ballo con l'orchestra

ENRICO MARCHIANTE

Lun 3 LUGLIO

Serata Gipsy con EUSEBIO MARTINELLI e la sua GIPSY ORKESTAR

Martedi 4 LUGLIO Disco Rock Party Live Band con le migliori hit di sempre

ABSOLUTE5

Mer 5 LUGLIO

•esibizione FLY DANCE VENETO

•In pista con l'orchestra ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA

questa sera PROMO LUNA PARK: 1€ di sconto alla cassa

Giovedì 6 LUGLIO

•ore 18:15 corsa ludico-motoria 5° RUN promossa da A.S.D. DIVIETI DI SOSTA (Iscrizione in loco)

•serata disco con DJ MAURO GHESS

Venerdì 7 LUGLIO tappa Quintina della kermesse SILE FOLK con balli e canti dal mondo

Sabato 8 LUGLIO

•Preserata: flamenco con Suenos y Son

•latin night con MR FABIO LOPEZ E LA FUERZA LATINA

Domenica 9 LUGLIO

•GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO

ore 10:00 attività per famiglie

ore 12:30 PRANZO SOLIDALE su prenotazione sms o wharsapp al 3423923733

(Menù fisso: pasta al ragù, fettina di maiale,patatine,acqua o ombra: 10€). I ricavati saranno devoluti alle Associazioni La Casa di Michela e La Realtà.

•La sera ballo con la splendida voce di

STEFANIA MARCHESI

& I MAMMAMIA

Lunedì 10 LUGLIO

•Tribute Band TOYS PLANET QUEEN

+ MAURINO DJ

•ore 23:30 SPETTACOLO PIROTECNICO sull’ Acqua

ORARI: dalle h. 19:00 alle h. 24:00

DOVE SIAMO: Piazzale degli Alpini, Quinto di Treviso (ingresso su via Cornarotta) > Segui il link su Google Maps:

Piazzale degli Alpini

https://maps.app.goo.gl/mTDG7cLHaABW1fQt8?g_st=ic

PRENOTAZIONI: Non è necessaria la prenotazione, consigliamo comunque di prenotare in caso di grandi gruppi.

Info: prolocoquintotv@libero.it // Tel. 3487234375