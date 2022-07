A Quinto un itinerario storico-artistico immerso nella natura

Partendo dalla Chiesa di san Giorgio conosceremo la sua storia sia all’esterno che all’interno. Continueremo la visita lungo un percorso ad anello immerso nella natura. Quest’ultima è caratterizzata dalla presenza dei mulini lungo il corso d’acqua.

Le soste dunque daranno l’opportunità di capire le vie di comunicazioni,sia d’acqua che di terra,le industrie e le attività commerciali importanti dal passato fino ad oggi.

La località fu scelta da nobili veneziani per edificare le proprie ville. Scopriremo artisti e personaggi molto conosciuti che qui hanno trovato ispirazione per le proprie opere. Con un numero minimo di partecipanti potremo accedere all’interno delle due ville: Ciardi e Memo Giordani Valeri.

Concluderemo ricordando la non più esistente Villa Borghesan che ha ospitato il principale asso dell’aviazione italiana durante la prima guerra mondiale: Francesco Baracca.

La Vostra Guida sarà FRANCESCA

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: piazzale antistante la chiesa di san Giorgio ore 14.50

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare preferibilmente una mail a playamediterraneo@gmail.com oppure chiamare al numero 3687848034(ore pasti)



La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.