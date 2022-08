Quinto Music Night, prima edizione con tre serate di musica dal vivo

Prima edizione per "Quinto Music Night", festa della musica organizzata da Pro Loco Quinto Treviso Aps con il patrocinio del Comune di Quinto di Treviso e la collaborazione di diverse realtà del territorio. Appuntamento enogastronomico con proposte della tradizione estiva, spazi per i bambini e divertimento per tutti. Tre serate di intrattenimento da non perdere con cucina tradizionale, birre a volontà, musica dal vivo, tavoli sotto palco e ingresso libero.

Il programma

Giovedì 25 Agosto, ore 19 apertura stand gastronomico. Ore 19:30 dj Set a cura di Quinto Spazio Giovani, ore 21:30 si balla con Dj Nick e Daniele Belli di Radio Company.

Venerdì 26 agosto, ore 19 apertura dello stand gastronomico. Ore 19:30 Baby Dance, ore 21:30 le più belle canzoni dei Queen con i Toys Planet Queen.

Venerdì 9 Settembre, ore 19 apertura stand gastronomico. Ore 19:30 Baby Dance, ore 21:30 si balla con le più belle canzoni dagli anni 70 fino ad oggi con Dj Leroy e Dj Pazzaglia.

Giovedì 25 e venerdì 26 agosto ci sarà anche l'anguriata solidale in favore dell'associazione La Casa di Michela e dell'associazione volontari "La Realtà"

Il cibo

Nel menu: panini con porchetta e sopressa, panini col wurstel, salsiccia e cipolla, piatti con affettati misti e patatine fritte dalle ore 19 a mezzanotte. Appuntamento in Piazza Roma davanti al municipio. Non è necessario prenotare, consigliato prenotare solo in caso di grandi gruppi. Info: prolocoquintotv@libero.it // Tel. 3487234375