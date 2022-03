RABOSO TASTING: L’Aperitivo Formativo in cantina

Una degustazione guidata nella nostra “Officina del Vino” alla scoperta delle diverse sfumature del nostro Raboso e degli speciali formaggi di Casearia Carpenedo!



DOVE E QUANDO?

MERCOLEDÌ 16 MARZO dalle ore 19.30 alle ore 21.00 in Officina del Vino, il nostro nuovo agri wine bar e zona eventi, adiacente alla cantina.



CHE COS’E’ “RABOSO TASTING”?

Un aperitivo guidato spezza settimana che unisce l’utile al dilettevole.

Dalle ore 19.30 alle ore 21.00 un’ora e mezza di svago post lavoro con amici, colleghi oppure con la propria famiglia durante la quale vi accompagneremo alla scoperta delle diverse sfumature del nostro Raboso.

La Casearia Carpenedo ha selezionato per ogni vino un formaggio: una degustazione guidata che permetterà di conoscere i singoli prodotti e di esaltarne le caratteristiche con gli abbinamenti!



IN DEGUSTAZIONE

Raboso IGT Veneto “Back to Basic” Cantina Pizzolato abbinato a “BRILLO di Treviso” al vino rosso – formaggio ubriaco

Raboso DOC Piave Riserva annata 2017 Cantina Pizzolato abbinato a “BRISCOLA” Bio al Raboso – formaggio ubriaco

“Il Barbarossa” Malanotte del Piave DOCG annata 2018 Cantina Pizzolato abbinato a Conciato al Pepe – formaggio barricato

“Donna Luna” Passito Rosso Cantina Pizzolato abbinato a “BLU ’61” – formaggio erborinato



CURIOSITÀ



RABOSO, il vino della tradizione! Il Raboso è un vino dalle origini antichissime, il cui nome molti storici sostengono derivi dall’omonimo affluente del fiume Piave. Questo vitigno è presente in Italia da prima dell’avvento di Roma, Plinio il Vecchio ne parlava nella sua Naturalis Historia e lo descriveva come un vino più “nero della pece”. Oggi lo si richiama al suo essere “Rabbioso”, dato dalla sua spiccata acidità. Il Raboso Piave è un vitigno autoctono la cui coltivazione si estende lungo le rive del fiume Piave, fu per molto tempo considerato un vitigno “rustico” e resistente; la maturazione è tardiva e la sua vendemmia, nei nostri vigneti biologici, avviene nel periodo tra fine ottobre e novembre.



CASERIA CARPENEDO: l’arte casearia alle porte della Cantina Pizzolato! Casearia Carpenedo è uno storico caseificio alle porte della Cantina situato a Camalò di Povegliano, nato nel 1961 dall’arte e della maestria di Antonio, specializzato nell’affinamento dei formaggi: dalle vinacce al fieno, alle foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri ingredienti e fragranze che oggi compongono il repertorio dei formaggi di Casearia Carpenedo. Oggi Antonio è affiancato dai figli Ernesto e Alessandro e grazie alle loro competenze e alla loro dedizione sono presenti in oltre 30 paesi nel mondo



INFO EVENTO



COSTO DELLA DEGUSTAZIONE: 28.00 €

DEGUSTAZIONE A NUMERO CHIUSO

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 40 persone

PRENOTAZIONI APERTE FINO A domenica 13 marzo 2022

Per info e prenotazioni:

welcome@officinadelvino.com – Eleonora

+39 0422 1847211





