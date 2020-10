Gruppo Folkloristico Trevigiano, ciclo di incontri "Raccontando le tradizioni"

Visto l’annullamento della “Rassegna Internazionale del Folclore”, che quest’anno sarebbe dovuta giungere alla 31^ edizione, il Gruppo Folkloristico Trevigiano ha il piacere di promuovere delle conferenze per far conoscere le tradizioni di paesi e città a noi vicini in un modo del tutto alternativo rispetto al consueto.

Nonostante l'ultimo decreto abbia visto bloccarsi nuovamente la possibilità di portare a termine i piccoli eventi che con tanta fatica eravamo riusciti a organizzare, il divulgare delle tradizioni non si ferma. “Raccontando le tradizioni” è un ciclo di conferenze dove verranno invitati dei relatori ed appassionati del settore che illustreranno attraverso racconti, video, immagini e dimostrazioni dal vivo quelle che sono le tradizioni e i costumi delle loro terre, in modo tale da permettere al pubblico presente di poter viaggiare con la mente e conoscere queste realtà da un punto di vista inedito e autentico. «Questo Covid ci sta mettendo a dura prova - commentano gli ogranizzatori - ma vogliamo ricordare che, al di là degli spettacoli, delle prove e dei momenti di condivisione, per un altro po' sospesi, il mondo retrostante di amicizie e legami continua a persistere e a rafforzarsi, tanto da creare alternative valide per ‘portare avanti’ le nostre attività, come ad esempio quella qui descritta». Domenica mattina, 18 ottobre, il primo appuntamento: la musica e la danza del Friuli e dell’Istria saranno il tema presentato dagli esperti Maurizio Negro e Ante Cukrov. Appuntamento presso il salone polifunzionale del Museo Etnografico Provinciale “Case Piavone”, oppure in diretta Facebook tramite la pagina ufficiale del Gruppo Folkloristico Trevigiano.