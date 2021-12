Asolo è un borgo molto antico e nella sua lunga storia si è arricchito di tanti racconti, tanti personaggi e anche qualche mistero. Per scoprirli vi aspettiamo alla nostra passeggiata Racconti asolani tra Museo, Torre e Rocca un viaggio a piedi nel centro storico ma anche nella storia per portare alla luce tante storie che meritano d’essere raccontate.



Il Museo Civico di Asolo presenta la nuova edizione di ?????? ?? ?????: dal 19 dicembre al 6 gennaio tante attività per tutte le età! Ecco il calendario completo:

??? ?????

domenica 26/12 alle 15 Natale nelle chiese asolane (letture musicate)

domenica 2/01 alle 11 Racconti asolani tra Museo, Torre e Rocca (visita guidata)

giovedì 6/01 alle 18 Intrecci: Duse, Malipiero, D'Annunzio (letture musicate)

??? ??????? (dai 6 ai 12 anni)

mercoledì 29/12 alle 16 Lo scrigno del pittore (laboratorio)

martedì 4/01 alle 16 Caccia al tesoro in Museo (laboratorio)



Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria a info@museoasolo.it o allo 0423 952313 o al 347 5735246 (WhatsApp).

Il costo è di 6 euro a persona per tutte le attività.



Rassegna organizzata dal Museo Civico di Asolo, Cristina Mondin Culture & Museum e Associazione MAReA, con la partecipazione di Asolo Matinée. Si ringraziano per il sostegno: Assiveneta, Eges Calcestruzzi e CNA Asolo