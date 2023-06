****RACEWARS LAND 2023*****



IL PRIMO PARCO DI DIVERTIMENTO INCENTRATO SUL MONDO DEI MOTORI STA PER TORNARE!!

—————————————————————

8-9 LUGLIO

Open Dream art, Via noalese 94, Treviso

OPEN DOORS :

SABATO 08 : 12.00 - 24.00

DOMENICA 09 : 10.00-24.00

CARS AND BIKES MEETING

Nuova location aperta di 30.000mq che ospiterà oltre 1000 auto, moto e trucks con iscrizione selezionata anticipata

*************************************************

SPECIAL GUEST ACTOR AND CARS FROM FAST AND FURIOUS SAGA

*************************************************

MOTOR SHOW

•Circuito drift show by DABA DRIFT

•The Fast Family Extreme Show by NO LIMITS

•Stunt Bike by BARZY

•FMX by ALVARRO DAL FARRA from Redbull X-Fighters

•Truck Freestyle

• Mini quad Freestyle

• Mototerapia by Crossabili

ATTRAZIONI

•Burnout zone

•Entry experience

•Banco prova moto

•Taxi drift

•Taxi jump

•Taxi bugghy

•Rc Drift

•Rc Crawling

•Driving School (TBA)*

•Workshop

•Simulatori

•Movie Cars Zone

MUSICA E SPECIAL GUEST

•Dj Damon Paul

•Luca Peruzzi & Mary K with Radio WoW

•Karol Diac

•ArabGT

•Dario C

•Orange Bullet

•Davidaus

•Lambo

•Veneto imbruttito

•Mattia Colletta

•Giulia de Bettio

and more…

INFLUENCERS & VIP AREA

RACE GIRLS

ESPOSIZIONE STAND

FOOD & BEVERAGE AREA

…and more

—————————————————

Ingresso esposizione auto 1 giorno: 20€

Ingresso esposizione auto 2 giorni: 35€

Ingresso esposizione moto 1 giorno : 15€

Ingresso esposizione moto 2 giorni: 25€

Ingresso esposizione truck 1 giorno: 25€

Ingresso esposizione truck 2 giorni: 40€

Link form selezione:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc0BB8PZ5d0bt.../viewform

—————————————————

Ingresso visitatori in loco adulto 1 giorno: 17€

Ingresso visitatori in loco adulto 2 giorni: 30€

Ingresso visitatori in loco bambino 1 giorno: 9€

Ingresso visitatori in loco bambino 2 giorni: 16€

Link tickets ridotti in prevendita:

https://www.mailticket.it/manifestazione/0K36/racewars-land

—————————————————

Parcheggio visitatori disponibile e gratuito

Albergi convenzionati:

-Hotel Park Bolognese:

https://www.hotelbolognese.com

-Hotel fogher:

https://www.hotelalfogher.it

-Hotel maggior consiglio:

https://www.hotelmaggiorconsiglio.com

-Hotel B&B

https://www.hotel-bb.com/it?utm_source=google...

Rif. Prenotazione : RACEWARS 23

POWERED BY:

-NEW GARAGE CUSTOMS

-STUDIO 4

-RADIO WOW

-NOVARENT

-DONELLI

-SUPERSONIC

-APOLLO

-REDBULL

-D&W

-OFFICINE GT

-PUFF STORE

-TALARIA

Info & Booking:

Enrico : +393456006925

Simone: +393928273222

Simona: +393275585602

Mail: racewarsevent@gmail.com

*TBA: to be announced (da annunciare)