Racewars Show 2022

Ritorna il car meet piu spettacolare del nord italia in una nuova location (dopo anni in Dogana) con 450 posti auto/moto (ci saranno JDM musclecar, supercar, exoticar e german style rally), show, musica, dj live, stunt, espositori del settore e punti ristoro. Un evento a ingresso gratuito il cui ricavato andrà in parte in beneficenza. Nell'occasione verrà anche ricordato il meccanico Maurizio "Mauri" Breda, scomparso prematuramente lo scorso aprile.



“LETS RACE ON SHOW “

************************************************

DJ:

•Seba B

•Bruce Blayne

•Karol Diac

ON MIC:

•Bas Loc

SPECIAL GUEST:

•PUPPETS FAMILY

SHOWDANCE & STUNT

************************************************

INGRESSO VISITATORI: FREE

INGRESSO EXPO AUTO : 10 euro

INGRESSO EXPO MOTO : 5 euro

? POSTI LIMITATI E INGRESSI SU SELEZIONE, INVIARE FOTO AUTO/MOTO E NUMERO DI TELEFONO SU WHATSAPP? :

Simone 3928273222

POWERED BY:

$ NEW GARAGE CUSTOMS

$ SPTOOLS

$ CERBERO TATTOO

$ FITACTIVE

$ OFFICINE GRANTURISMO

$ APOLLO LMTD STUDIOS