Al Radigolden un concerto mix di blues, folk e soul

La cantautrice coneglianese Dani De Zan, per tutti “Dani”, sarà protagonista di un concerto al Radiogolden di Conegliano venerdì 13 gennaio alle 21. Il live vedrà Dani presentare varie canzoni tratte dall'ultimo lavoro, alcuni brani dei precedenti album, con l'aggiunta di qualche cover, accompagnata da Federico Gava alla tastiera e Andrea Posocco alle percussioni. Ingresso libero con contributo responsabile di 5 euro. Prenotazioni via Whatsapp al numero 338 8752823.

Dani è una cantante moderna fortemente ancorata agli anni ‘60 e che vive la sua esperienza musicale con la tipica filosofia hippie che contraddistingue gli artisti di quel tempo. Il suo sound è un fresco mix di musica blues, folk e soul che ha conquistato l’Italia e che ora sta invadendo l’Europa; autrice e cantante, suona da qualche anno in Spagna, Inghilterra, Germania e Svizzera. Ha all’attivo 3 album di brani inediti (“Easy”, “Just like Jesus”, “What if I was a blues?”), come inedito e originale è il suo sound, attraversato da vene folk, blues, a volte anche latine. Collabora da anni con Aldo Betto, Lovesick Duo, Giacomo & Mauro Da Ros, Cocco Marinoni e molti altri, presenti nei suoi album.

Coerente alla sua natura trasparente ma determinata, le sue canzoni mirano a stupire e coinvolgere creando atmosfere allegre, ma anche emozionanti ed intime. Ha suonato in vari Festival locali ed internazionali, come Blues in Villa - Blues & Jazz Festival 2017 (opening act di jack Jaselli), Vascon Festival 2018 (opening act di Big Daddy Wilson).

Si è esibita da solista alla Fiera Alternativa di Sant Pol de Mar (2012), sul palco dell’Irlanda in Festa a Bologna (2016) e nella realtà itinerante del Finger Food Festival (2015-2016), aprendo a Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, Cisco dei MCR, Statuto, Rumba de Bodas. È arrivata inoltre alle finali della trentaquattresima edizione di Sanremo Rock, portando sul palco del Teatro Ariston il suo brano originale “Pazza di te”.