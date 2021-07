Radiogolden: al via la rassegna concertistica di musica da camera

Il live al Radiogolden di Conegliano, il locale che si affaccia sui Giardini di San Martino, riparte nel mese di luglio con la musica classica. Nel piccolo tempio della musica dal vivo della Città del Cima il sound della ripartenza non è quello delle chitarre elettriche, ma il suono dolce dei violini, del pianoforte e del violoncello, con quattro concerti alle 17 delle quattro domeniche di luglio: 4, 11, 18 e 25. Una iniziativa che nasce dalla collaborazione fra il locale della Città del Cima, l’associazione “Il continuo” e i “Miotti”, pseudonimo che cela una famiglia molto sensibile alla promozione di eventi culturali nel coneglianese e che porterà a Conegliano nomi importanti come Giuseppe Barutti, violoncellista veneziano tra i più talentuosi e raffinati interpreti italiani, Primo Violoncello de “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone, ma anche Gioele Gusberti e Giovanni Teso, pianista, compositore, autore, che nel suo ultimo disco ospita la voce dell’ex Matia Bazar Antonella Ruggiero.

Un’idea insolita, quella della musica da camera al bar, che nasce dalla volontà di far uscire la musica classica dalle sale da concerto e dai teatri - per altro rimasti chiusi per oltre un anno e mezzo - e proporla a un pubblico che solitamente non la frequenta, rendendola, di fatto, più fruibile, ma anche dal desiderio espresso dagli stessi artisti di “riprendersi la scena”.

Il primo appuntamento della rassegna concertistica di musica da camera nell’ampio dehor del Radiogolden è domenica 4 luglio alle 17 con il Quartetto Different Lights, composto da Manuela Matis e Cecilia Zanotto (violini), Madddalena Adamoli (viola) e Gioele Gusberti al violoncello. Il quartetto, guidato dal violoncellista cremonese Gusberti, condurrà gli ascoltatori alle porte del Romanticismo, affrontando un repertorio espressamente scritto per questa formazione, con brani di Haydn e Beethoven.

Different Lights prende il nome da una composizione per archi e pianoforte del compositore Giovanni Teso ed evoca da un lato la propensione di questa compagine alla musica moderna e contemporanea, dall’altro delinea le diverse personalità che lo compongono. In primis Gusberti, talento del violoncello, che dopo il diploma al Conservatorio di Parma, ha studiato violoncello barocco e classico con Claudio Frigerio per concludere la laurea specialistica con Gaetano Nasillo al Conservatorio di Novara e poi perfezionarsi con Alain Gervreau, Mauro Valli, Alessandro Palmeri e con Stefano Vegetti. La sua intensa attività si articola principalmente in ambito cameristico collaborando con vari Ensemble fra i quali “Academia Montis Regalis”, “Milano Classica”, “Cenacolo Musicale”, “Stagione Armonica”, Concerto de' Cavalieri, Auser Musici, Modo Antiquo ed Ensemble “Il Continuo” (del quale dal 2008 ne è anche direttore artistico). Ha collaborato in veste di primo violoncello con vari direttori tra i quali Koopman, Gutknecht, De Marchi, Höbarth, Ghielmi, Balestracci, Capuano, Sardelli.

La rassegna prosegue la domenica successiva, l’11 luglio, con “Sentimento & passione”, imperdibile esibizione che avrà per protagonista un duo eccezionale composto da Giuseppe Barutti (violoncello) e Stefania Fassetta (pianoforte).

Il 18 luglio, sempre alle 17, si va “Nei luoghi dell’anima” con Giovanni Teso & ArTime Quartet (pianoforte e quartetto d’archi). Chiusura domenica 25 luglio con una performance per voce sola di Natalìa Rogantini dal titolo “La mia voce”. L’introduzione sarà a cura di “Stellae Matutinae”.

I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Ingresso libero. Info al numero 338 8752823.

