Radio-Line(e) live @La Cavana del Sile

Venerdì 13 gennaio, ore 21.30

Radio-Line(e) presentano il loro repertorio originale!!!

Dopo il lancio del primo singolo "RIDE"

https://youtu.be/hx-ZMnbeSqw

La band di TV capitanata da Mr. Nanni sta suonando dal vivo con la sua band con dei Live pieni di impatto e coinvolgimento!!!

prenotazione consigliata!!

Per prenotazioni e info:

0422 1574583

Radio-Line(e) è un progetto che nasce nel 2010, grazie all’unione di musicisti provenienti da band storiche del trevigiano: Enrico Nanni (Aut) alla voce, Mauro Cenedese (Samsara) ed Eddy Bassan (Estra) alle chitarre, ai quali sia aggiungono, dopo alcuni cambi di formazione, Andrea Carraro (Los Massadores) al basso e Giacomo Tavella (Funkasin Street Band) alla batteria, dando stabilità alla line-up dal 2021.

Nei primi 10 anni di musica, il gruppo si distingue per l’originalità dei propri arrangiamenti, una cifra stilistica inconfondibile che applica a un repertorio composto da brani di altri artisti provenienti da generi spesso diametralmente opposti tra loro.

Dal 2020, la band inizia a dedicarsi alla stesura di composizioni proprie, con testi in lingua inglese, sempre caratterizzate da un sound aggressivo, spiccatamente hard rock.

Il 3 Dicembre 2022 è uscito, su tutte le piattaforme on line, “Ride”, il primo singolo che anticipa la pubblicazione di un album, attualmente in lavorazione e previsto per il 2023, che si intitolerà LOVE/HATE.