"Radiofiera's Ciarastea": concerto benefico a favore della Casa Rifugio CasaLuna

RADIOFIERA’S CIARASTEA, sesta edizione: i Radiofiera tornano a suonare nella Vigilia di Natale, rinnovando una tradizione iniziata nel 2016, per ridare linfa all’antica usanza veneta della Ciarastea. Un vero e proprio dono musicale da condividere con tutta Treviso. Appuntamento alle ore 18 in Piazza San Vito, in centro storico. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno RADIOFIERA’S CIARASTEA non sarà itinerante, così da prevenire potenziali assembramenti o situazioni sconvenienti per i partecipanti. Come di consueto, ad accompagnare i Radiofiera ci saranno alcuni amici musicisti, coinvolti da un nobile scopo comune: raccogliere fondi per CasaLUNA, la Casa Rifugio e Pronta Accoglienza per le donne vittime di violenza attivata dal Comune di Treviso, con la gestione della Cooperativa La Esse e della Casa Religiosa Domus Nostra.

Durante l’evento RADIOFIERA’S CIARASTEA gli spettatori potranno donare quanto desiderano: il ricavato verrà interamente devoluto al rinnovo e al miglioramento degli spazi di accoglienza per le donne e i loro figli minori. «Come equipe della Casa Rifugio siamo fermamente convinte che la violenza contro le donne e i bambini si possa contrastare con azioni di rete e con la responsabilizzazione della comunità, unendo le forze e le competenze per promuovere tutti, uomini e donne, una cultura che sappia basare le relazioni sul concetto di rispetto e libertà - afferma Claudia Ceccarello di La Esse, coordinatrice del progetto - per questo ringraziamo gli amici Radiofiera per l'attenzione che rivolgono al progetto»

«La Ciarastea dei Radiofiera fa bene all’anima – le fa eco Ricky Bizzarro, frontman dei Radiofiera – ogni anno diamo l’opportunità a chi partecipa di aiutare chi ne ha bisogno. E dopo due anni così stressanti e pericolosi, le attività di CasaLUNA risultano ancora più fondamentali. E poi è il nostro modo di coinvolgere chi ci vuole bene, cantare insieme, condividere musica, e farsi gli auguri di persona. È il Natale dei Radiofiera».



RADIOFIERA’S CIARASTEA è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Fiera Libre con il patrocinio del Comune di Treviso, inserito nel cartellone unico di iniziative Natale Incantato 2021. La locandina dell’evento, illustrata dalla giovanissima Emma Tonietto per Treviso Comic Book Festival, raffigura le mamme dei componenti della band in versione natalizia, ispirandosi dunque alla copertina del nuovo album DE CHI SITU TI?, pubblicato dai Radiofiera nel giugno 2021.

COME CONTATTARE CASALUNA

Le donne che hanno bisogno di aiuto possono contattare il numero nazionale 1522 per avere i riferimenti del centro antiviolenza più vicino. il 1522 ora è accessibile anche da un’applicazione scaricabile su smatphone. È possibile anche inviare un’email all’indirizzo casarifugio.treviso@laesse.org. Dal 2018 la Pronta Accoglienza e la Casa Rifugio accolgono le donne vittime di violenza e anche i loro figli minori. La Pronta Accoglienza accoglie in urgenza h24, mentre la Casa Rifugio è un’abitazione con indirizzo segreto, dove le donne possono iniziare in sicurezza il percorso di allontanamento dalla violenza e di riprogettazione del futuro proprio e dei propri bambini. All'interno di CasaLUNA la donna può contare sul sostegno di un'equipe di operatrici specializzate e sulla possibilità di elaborare ed attuare un progetto individualizzato di empowerment per uscire dalla situazione di violenza.