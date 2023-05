I Radiofiera tornano a Motta di Livenza

Venerdì 26 maggio alle 20:40 i RADIOFIERA suoneranno dal vivo in piazza Luzzatti a Motta di Livenza per un evento organizzato da ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione ad ingresso libero e gratuito.

«Sono molti, moltissimi anni che non suoniamo a Motta» spiega Ricky Bizzarro, frontman dei Radiofiera reduce dal successo delle celebrazioni dei 30 anni di attività della storica band trevigiana, dal sold-out al Teatro Mario Del Monaco a Treviso alla mostra monografica dedicata al gruppo musicale allestita al museo di Santa Caterina. «E siamo felici di poter partecipare questo evento che promuove anche valori di accessibilità e inclusività. Dopotutto, la musica è di per sé la forza più inclusiva del mondo, capace di abbattere barriere, muri e ostacoli, avendo il solo limite di non avere limiti. Sarà un’occasione unica per tornare ad incontrare a casa loro i nostri fan di Oderzo e Motta».

La serata prevede in apertura l’intervento dei protagonisti di Klick’s On Ways, otto riders con disabilità che concluderanno proprio venerdì 26 maggio il loro viaggio di oltre 300 chilometri attraverso il Veneto alla scoperta di luoghi e percorsi accessibili. Un’impresa che racconteranno brevemente in apertura di concerto sul palco, condividendo la loro esperienza grazie al grande led-wall che sarà installato sul palco. Il concerto si terrà anche in caso di pioggia, spiegano gli organizzatori: se il tempo volgerà al peggio verrà spostato nella Sala Teatro del Patronato Don Bosco, a pochi metri da piazza Luzzatti.