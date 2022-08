Radiofiera: a fine agosto due live esclusivi e “diversi”

Due concerti, due live esclusivi e “diversi”. Proseguono le celebrazioni per i 30 anni dei Radiofiera, lo storico gruppo rock trevigiano nato nel famoso quartiere da cui prende il nome e diventato una delle più importanti band della scena, grazie anche al loro cantato in dialetto. In attesa del grande concerto al Teatro Mario Del Monaco previsto in ottobre, della mostra e del libro fotografico attesi nel tardo autunno, la band continua il tour estivo con due nuove date: il 21 agosto alla “Sagra di Postioma” (Paese) e il 25 agosto al festival “Musica Libera Tutti” di Arcade. Due concerti gratuiti e ravvicinati che, come ci tiene a precisare Ricky Bizzarro, frontman della band: “non sono uno la replica dell’altro bensì, con due scalette diverse, insieme rappresentano un unico percorso musicale che si snoda attraverso tre decenni di canzone e di lirismo dialettale. Con noi sul palco ci sarà un’ospite speciale”. Chi vedrà i due concerti, dunque, potrà godere di due spettacoli unici con repertori differenti e sorprese sul palco.

INFORMAZIONI

Sagra di Postioma: https://www.facebook.com/postiomasagra

Musica Libera Tutti: https://www.facebook.com/musicaliberatuttifestival