Radiofiera e Los Massadores a confronto sul rock made in Veneto

Ultimo weekend per la rassegna “Radiofiera 30 - Trent’anni di rock nel Nord Est” nella prestigiosa sede del Museo di Santa Caterina a Treviso. Dopo il tutto esaurito dei precedenti appuntamenti, accompagnati da special guest di rilievo come i Rumatera, in chiusura la rassegna si prospetta altrettanto rock’n’roll. Sabato 28 gennaio alle 17 la band di Fiera incontrerà un altro gruppo notissimo e amatissimo del territorio, i Los Massadores: con loro, grazie alla moderazione del giornalista Andrea Passerini de La Tribuna di Treviso, i musicisti s’interrogheranno sul valore della musica cantata in veneto, lingua che unisce in fratellanza le due band. Il dialetto dunque come espressione di ruralità ma anche di autenticità e identità, e per questo strumento privilegiato dai due gruppi per la narrazione del territorio.

Grand finale domenica 29 gennaio, sempre alle 17, con l’ultimo concerto-racconto inedito che vedrà i Radiofiera esibirsi nella meravigliosa e intima cornice del Museo trevigiano. Entrambi gli incontri sono gratuiti ma i posti sono limitati, per questo si consiglia la prenotazione via web. Con l’occasione sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra “Radiofiera 30 - Trent’anni di rock nel Nord Est”, curata dal fotografo Francesco Schirato, a partire dalle 16; negli altri giorni della settimana e fino al 29 gennaio è invece possibile visitarla secondo le modalità di visita previste dal Museo. A disposizione in sede anche le copie dell’omonimo libro - edito da Antiga Edizioni - che raccoglie scatti e ricordi di 30 anni di ruggente carriera. Il progetto gode del sostegno della Regione Veneto e del patrocinio del Comune di Treviso; partner Pinarello, CentroMarca Banca e Antiga Edizioni.

Info su costi e orari della mostra: https://www.museicivicitreviso.it/it/visita/biglietti-e-convenzioni/biglietti-e-convenzioni

Per preordinare il libro: https://bit.ly/preorder_radiofier30

Per prenotare gli incontri: https://www.eventbrite.com/o/radiofiera-58769959003