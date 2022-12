Radiofiera's Ciarastea @Dump

24 Dicembre dalle 17

Treviso, Piazza San Vito e Dump, Galleria Bailo.

I Radiofiera tornano a suonare nella Vigilia di Natale per ridare linfa all’antica usanza veneta della Ciarastea. Un concerto benefico itinerante che da Pizza San Vito arriva al Dump per raccogliere fondi a favore dell'associazione LE ZEBRE GIALLE. La squadra di rugby inclusivo ed integrato promuovere il benessere psicofisico e l’integrazione di persone con disabilità intellettiva, psichica e con situazioni di disagio e fragilità attraverso l'attività sportiva.

Ore 17 ritrovo in piazza San Vito per la dimostrazione di Rugby Touch firmata Zebre Gialle, poi tutti al Dump per il concerto di Natale con molti ospiti e sorprese!

La donazione potrà essere fatta in loco oppure da remoto attraverso un bonifico a "Asd zebre gialle rugby integrato" IBAN IT50G0306967684510765978335

Ci vediamo alla Vigilia!

#Dump #Radiofiera #ZebreGialle