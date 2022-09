I Radiofiera celebrano 30 anni di carriera al Del Monaco

Al tour Radiofiera30 si aggiunge una tappa a dir poco prestigiosa: il 14 ottobre al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Le prevendite sono già aperte e vicine al sold out, a conferma del richiamo della band sul territorio e non solo. A rendere ancora più speciale il concerto è infatti la sua location irripetibile, ma non mancheranno ospiti a sorpresa, musicisti e amici che renderanno lo spettacolo un vero e proprio unicum anche per i grandi fan della band.

La tournée che celebra i 30 anni di attività della storica band di Fiera si inserisce nel calendario spettacoli del salotto musicale trevigiano e per il gruppo guidato da Ricky Bizzarro diventa una vera e propria punta di diamante di un anno di festeggiamenti. Le anticipazioni fatte la scorsa primavera proprio al Teatro del Monaco saranno mantenute, a partire dal grande show del 14 ottobre alle 21 che consacra i Radiofiera come importanti rappresentanti della trevigianità. Il pubblico potrà assistere allo show dalla platea e dai palchetti del Teatro che ha visto passare su palco il meglio della lirica e del teatro internazionali. A suggellare l’importanza dell’evento sarà anche la presenza in scena di ospiti e altri musicisti a supporto della band pronti ad arricchire il sound iconico dei Radiofiera. Un concerto che diventa anche spettacolo, vero e proprio unicum di 30 anni di carriera.

I Radiofiera nascono in un quartiere periferico di Treviso - Fiera, il porto lungo il Sile - dalle ceneri dei Circle. Ricky Bizzarro e Bepi Fedato, insieme ai primi compagni di avventura, scrivono e suonano rock con Lou Reed, Bob Dylan e Joe Strummer nelle orecchie, in una stanza del vecchio asilo Maria Bertilla, proprio in Prato della Fiera. Presto arriva “Piova”, una ballad elettrica e disincantata in dialetto veneto, che li rende famosi in tutta Italia e apre le porte al contratto con la Sony. Da quel momento una lunga carriera ricca di hit che quest’anno verrà celebrata anche con una mostra e un libro di prossima realizzazione.

“Suonare sul palco del Teatro Del Monaco è per noi un onere e un onore - spiega Ricky Bizzarro, leader storico della band - e ci auguriamo di poter essere all’altezza dei grandi che sono passati su questo palco. Vogliamo che questo show sia uno spettacolo per tutti i trevigiani: per quelli che non ci conoscono e anche per chi ci segue da tempo con affetto, che dovrà aspettarsi un live speciale e in parte inedito, ricco di sorprese”.

Info e prevendite:

https://biglietteria.teatrostabileveneto.it/application.aspx?id=12596&fbclid=IwAR2rOCdWa9qD1FCrz8o-4gsvFKJm1pO3TdRINCTcJURoMY1oJA-wsxk6n44