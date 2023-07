Al Radiogolden l’Antigone pop rock degli studenti del Casagrande

Una rivisitazione della tragedia greca di Sofocle in chiave pop rock. L’idea dell’Antigone che andrà in scena giovedì 20 luglio alle 20.30 al Radiogolden di Conegliano (ingresso gratuito, prenotazione tavoli via Whatsapp al 338 875 2823) risale alla fine degli anni Ottanta, quando un gruppo di liceali immaginò un’opera sulla falsariga del leggendario musical Jesus Christ Superstar.

L’ambizioso progetto di tradurre l’Antigone di Sofocle e musicarla in chiave pop rock è rimasto incompiuto per decenni, per arrivare ad assumere una forma definitiva 40 anni dopo, quando nel recente periodo compreso fra maggio e giugno di quest’anno, un gruppo di studenti del “Casagrande” di Pieve di Soligo, coordinati da due loro insegnanti musicisti, ha rappresentato in due occasioni una versione ridotta dell’opera, quella che parzialmente sarà proposta giovedì nel locale dei Giardini di San Martino.

Antigone è anche il nome della band che salirà sul palco, con l’obiettivo di valorizzare tutto ciò che è tradizione musicale e culturale, rivisitando trasversalmente diversi generi e periodi musicali, dal tango al rock, dal jazz al rembetiko greco, proponendo anche qualche composizione originale. Il progetto mette insieme persone di diverse età unite dalla passione comune per la musica.