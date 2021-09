11 settembre, “Canzoni contro l’orrore”: Giulio Casale al Radiogolden di Conegliano

Giulio Casale torna ad aprire la stagione del Radiogolden di Conegliano, ma in anticipo rispetto alla tradizione. Il titolo di quest’anno è “Canzoni contro l’orrore”, e la data scelta è quella dell’11 settembre. Non a caso: è il ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle di New York, uno degli eventi che hanno segnato la nostra epoca. Per l’occasione, l’artista trevigiano sarà accompagnato da un musicista d’eccezione come Lorenzo Corti, già noto da collaborazioni precedenti e per la sua attività artistica sempre di rilievo. Opening act: Zagreb. Inizio ore 19.15.



Il concerto avrà luogo nello spazio all’aperto del Radiogolden, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Green Pass obbligatorio. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà annullato. Prenotazioni via whatsapp al numero 338 8752823.