Al Radiogolden il concerto di ARsE Andrea Ruggeri small Ensemble

Giovedì 6 luglio alle 20.30 il Radiogolden di Conegliano ospita il concerto di ARsE Andrea Ruggeri small Ensemble. Il musicista di Revine presenterà con Elsa Martin (voce e live electronics), Francesco Ganassin (clarinetti e live electronics) ed Elia Casu (chitarra elettrica, live electronics) il disco "Musiche invisibili" (Da Vinci Jazz), un tributo uno dei più importanti autori ed intellettuali italiani, Italo Calvino. L’evento è organizzato da I Miotti e Radiogolden. “Musiche invisibili" è una traduzione in musica, che esula dalla mera descrizione didascalica, delle suggestioni suscitate dalla lettura del romanzo "Le città invisibili".

Batterista, compositore, arrangiatore, Ruggeri inizia a suonare la batteria all'età di 11 anni, perfezionandosi prevalentemente da autodidatta e partecipando a vari seminari, masterclass e laboratori di ricerca.

Attivo in ambito jazz, libera improvvisazione e world music, ha collaborato e collabora con numerosi artisti nazionali ed internazionali, suonando in diversi festival e rassegne in Italia e nel mondo, registrando oltre 30 dischi.

Dal 2014 è leader dell'ARE Andrea Ruggeri Ensemble, che vede coinvolti 13 musicisti tra Sardegna, Calabria, Basilicata, Val D'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli, che si avvicendano in diversi progetti e formazioni. Il 2017 è l'anno del suo debutto in solo con la performance “IDcard”.

"Musiche invisibili" è un tributo a Calvino. L’impegno letterario, civile e politico dell’autore fornisce soluzioni a temi attuali, allontanando i lettori dalla ricerca di gratificazioni immediate a favore di una evoluzione progressiva verso il discioglimento delle contraddizioni individuali e sociali.

Nei contenuti, il disco attinge a diversi linguaggi che hanno formato e formano il background di pratiche e ascolti di Ruggeri, in un equilibrio tra forme e sostanze - jazz, rock, musica popolare, composizione colta, libera improvvisazione -, musica del nostro tempo e del tempo che verrà, la cui sintesi si riversa in 7 brani, ognuno intitolato ad una delle Città del romanzo. I testi sono il frutto di rielaborazioni alfabetiche (logogrifi) di alcune parti del romanzo.

Ingresso gratuito con contributo responsabile.

Prenotazione tavoli via Whatsapp al 338 875 2823.