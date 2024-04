Al Radiogolden la stand down performance di Gianni Miraglia

Venerdì 5 aprile alle ore 21 il Radiogolden di Conegliano in collaborazione con la libreria Tralerighe ospita una stand down performance di Gianni Miraglia, tratta dal libro "Vedo la gente vincere", Luca Sossella editore.

Il racconto amaro e disincantato di un uomo padre di tanti sogni che da decenni rincorre la via dell’espressione tra romanzi, opere visive e performance – guidato da una sorta di urgenza artistica istintiva – come fosse un grido di resistenza alle correnti del quotidiano.

Allergico al sempre-uguale, Gianni Miraglia è tentato dal comico, riesce a ridere di sé, ma come i bambini passa spesso dal riso al pianto. Narra così la propria visione dei fatti, la grandezza dell’istante inseguito, decantando disillusioni e insuccessi, alla ricerca della sincerità e delle motivazioni che l’hanno spinto fin lì e che ancora lo tengono acceso.



Ingresso libero con contributo facoltativo di 5 euro, prenotazioni via Whatsapp al numero 3388752823.