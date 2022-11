Al Radiogolden il live dei Be Folk

Saranno i padovani Be Folk venerdì 2 alle 21 ad avviare il ricco dicembre di concerti al Radiogolden, che culminerà con il ritorno sul palco del locale di Conegliano di Tolo Marton giovedì 22. Venerdì il mese si apre con i BeFolk, duo padovano che nasce alla fine del 2017 dal desiderio di riproporre in chiave semiacustica i grandi classici del rock’n’roll, del blues e del country dell’America degli anni Sessanta e Settanta. Una formula semplice: chitarra, voce e batteria per un’atmosfera quasi casalinga, ma che non rinuncia alla ritmica corposa e trascinante del repertorio che prediligono.

Ingresso sempre gratuito con contributo responsabile.

Prenotazione tavoli via whatsapp al numero 338 8752823.