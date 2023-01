Al Radiogolden i live di Filbona e Alberto Visentin Band

Weekend di musica dal vivo al Radiogolden di Conegliano. Venerdì 27 alle 21 sul palco del locale di Conegliano saliranno i Filbona, band di Vittorio Veneto nata nel 2020 da Marco Dal Bo (autore, cantante, chitarrista), Michele Dal Cin (arrangiatore, batterista), Davide Feletti (bassista), Matteo Dal Bo (keys, synth). L’idea del progetto nasce da un approccio diretto e spontaneo alla musica e alla relativa composizione, partendo da chitarre acustiche e cantautorato per poi miscelare una componente elettronica: drum machine, synth e samples. L’arrangiamento elettronico è nato sperimentando inizialmente con drum-loop e samples per poi passare ad una linea definitiva con dinamiche che si appoggiano alla natura acustica dei brani.

I testi sono un flusso di episodi e immagini di fatti realmente accaduti, le parole e metafore talvolta utilizzate raccontano dei giorni, delle mode e abitudini nelle quali viviamo oggi e che spesso ci sentiamo strette addosso. Il primo singolo di Filbona è “Cronaca Rosa” uscito nell’ aprile del 2021, segue il secondo singolo "Dove eravamo rimasti". Al Radiogolden presentano il loro primo disco intitolato “Cronaca Rosa” e pubblicato l’anno scorso. Il concerto sarà aperto da Bosco.

Sabato 28 sempre alle 21 si esibirà il chitarrista e cantante coneglianese Alberto Visentin con la sua band composta da Federico Gava alle tastiere, Marco D'Orlando alla batteria e Rob Daz alla tromba. Una formazione dinamica e di forte impatto creativo. Alberto Visentin è perfettamente a suo agio in tutte le sfumature della musica afroamericana spaziando dal rock al funk, dal reggae al blues. Ha suonato in diverse formazioni che lo hanno portato in tour tra Europa, Medio Oriente e Stati Uniti. È un musicista di talento che lascia il segno. Il suo primo album è “Away”.

Per entrambi i concerti ingresso libero con contributo responsabile di 5 euro. Prenotazioni via Whatsapp al numero 338 8752823.