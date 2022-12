Al Radiogolden il live degli Zagreb

Domenica 18 dicembre alle 18.00 i veneti Zagreb, dopo aver aperto quest’estate i concerti di Manuel Agnelli e dei Ministri, fanno tappa in versione acustica a Radiogolden di Conegliano nel tour di presentazione del nuovo disco “Fulmini”. Ingresso libero con contributo responsabile di 5 euro. Prenotazioni via whatsapp al numero 338 8752823. Gli Zagreb sono una rock band attiva dal 2014 tra Treviso e Padova e composta da Alessandro Novello (voce/chitarra), Ermanno De Luchi (basso), Alessandro Meneghello (chitarra), Giulio Beniero (batteria) con l’innesto più recente di Luca Zilio (chitarra).

Hanno esordito nel 2015 con il disco autoprodotto “Fantasmi Ubriachi” sotto la supervisione artistica di Manuele Fusaroli (The Zen Circus, Giorgio Canali, Il Teatro Degli Orrori). Il loro sound è un equilibrato mix di sonorità distorte e incalzanti prettamente rock e di brani dal gusto più onirico e sospeso: le risposte sono entusiasmanti come giustifica “Il tuo tempo tour”, oltre 50 date in tutta Italia grandi festival compresi.

Il secondo album è “Palude” (Alka Records) uscito nel 2018, prodotto da Federico Viola e Michele Guberti presso l’Animal House Studio e contenente 10 brani tra cui il singolo “Palude”. Con urgenza espressiva, la band torna in studio per il terzo lavoro “Tu sarai complice”, pubblicato a gennaio 2020 per l’etichetta veneta Dischi Soviet, vantando l’importante collaborazione con Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori/One Dimensional Man) nel brano “Vibra”. Durante il lockdown nasce il quarto disco in studio “Fulmini” da cui sono estratti “Tu hai me” e “Libellula” che viene inserito nella playlist Spotify “Rock Italia”. Il singolo “Resto solo io” vede la partecipazione di Omar Pedrini.

«Le nostre vite sono come fulmini, sono velocissimi e possono essere devastanti: è un attimo nascere, è un attimo scomparire in balia delle mille incognite della vita», racconta la band del nuovo lavoro. Maturato durante il lockdown, il disco è composto da dieci brani di rock abrasivo (vedi il singolo “Libellula” o il brano “La mira”), alternati a ballad rock avvolgenti come “Miss Maschera” o “Tu hai me”. Dopo la partecipazione di Pierpaolo Capovilla nel precedente lavoro, il superospite di “Fulmini” è l’ex leader dei Timoria Omar Pedrini che ha prestato voce e chitarra al brano “Resto solo io”.

Amori ed eccessi raccontati per interposta persona fanno degli Zagreb una delle band più interessanti del panorama rock italiano. “Fulmini” è stato registrato da Federico Viola presso l’Animal House Studio di Ferrara ed è pubblicato da due label venete che hanno unito le forze: Vrec e Dischi Soviet / distribuzione Audioglobe.