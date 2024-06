Al Radiogolden arriva la cantautrice Maria Moctezuma

Weekend intenso al Radiogolden di Conegliano. Sabato 15 torna il rock party più atteso della Marca, promosso da Radiogolden in collaborazione con lo storico negozio di dischi di Conegliano Jungle Records e Radio Base ’81. Le selezioni musicali dei deejay Junrabass e Teknoire inizieranno alle 19.00 e proseguiranno fino all’una. Si ascolterà musica rock in tutte le sue sfumature: indie, ska, punk, dark, new wave, soul, beat, garage, reggae e un pizzico di electrorock. Ingresso libero.

Domenica 16 giugno alle 18.00 un evento speciale nel segno della migliore musica indipendente messicana: il concerto di Maria Moctezuma e Rita Camera. Maria Moctezuma, cantautrice messicana di Tabasco, è polistrumentista e attivista con quattro album in attivo sul mercato. Con la sua musica, riconducibile a una fusione tra passato e presente, propone attraverso ritmi e strumenti nativi tradizionali preispanici la sua cultura messicana.

Rita Camèra cantante viaggiatrice, canta accompagnata da chitarra e strumenti provenienti dal mondo. Nel suo repertorio esplora e disegna paesaggi sonori lontani, frutto di una ricerca vocale quotidiana e di improvvisazioni ancestrali.

Dal 2022 le due voci si incontrano e incrociano i loro percorsi tessendo nuovi fili in un tour a giugno 2024 in Italia. Ingresso libero con contributo responsabile di 5 euro.