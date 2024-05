Al Radiogolden “I vestiti della musica” di Paolo Mazzucchelli: viaggio fra le meraviglie delle copertine dei dischi

Giovedì 16 maggio alle 20.45 il Radiogolden di Conegliano ospita uno dei più grandi studiosi del rock, appassionato e conoscitore di musica, considerato uno dei massimi esperti di “cover art” a livello europeo, che da quarant’anni si occupa di programmazione culturale in campo musicale: Paolo Mazzucchelli, classe 1959, porterà sul palco del locale di Conegliano “I vestiti della musica. Viaggio fra le meraviglie delle copertine dei dischi”, viaggio a ritroso nel tempo alla riscoperta delle copertine dei dischi, della loro evoluzione da semplice e anonimo contenitore a vera e propria icona, da elemento di marketing ad espressione dell’evoluzione di un gruppo o di un artista.

Un viaggio che parte dell’età d’oro del jazz sino ad arrivare ai fasti del progressive anni ‘70, passando fra i caleidoscopici colori della psichedelica, l’evoluzione grafica di artisti come Beatles, Doors e Pink Floyd, fra le curiosità delle copertine più strane ed elaborate, maliziose o censurate.

Una serata in grado di soddisfare l’accanito collezionista come il semplice curioso grazie ad un racconto “accompagnato” da un centinaio di copertine provenienti dalla collezione personale di Paolo Mazzucchelli (che vengono mostrate e, in alcuni casi, fatte toccare, scoprire, aprire al pubblico presente), e coadiuvato dalla proiezione su grande schermo di un ulteriore gruppo di copertine, nonché da una colonna sonora adeguata.

Un viaggio a cavallo fra musica e cultura, arte e creatività, evoluzione artistica e sociale, costruito con l’umiltà e l’amore che solo i veri appassionati della musica conoscono, ben lungi quindi da certi ritorni modaioli che puntano a convincere i più sprovveduti che avere un giradischi e un po’ di dischi in vinile a casa sia molto in.

Il format “I Vestiti della Musica” nel luglio 2017 è diventato anche un libro, pubblicato in una prima edizione limitata da Ernyaldisko di Genova e, nell’autunno dello stesso anno, dall’editrice Stampa Alternativa ottenendo lusinghieri riscontri.



Ha ideato e realizzato decine di manifestazioni e rassegne, sempre a cavallo fra spettacolo e divulgazione culturale, tra cui I Vestiti Della Musica, Incredibile ma Rock!, Lovere Estate Musica, Il mestiere Della Musica, Musica & Cinema, Lontano da…, Cinque Dischi per l’Isola Deserta. Nell’estate 2018 ha contribuito alla nuova edizione del volume di Giordano Casiraghi “Anni 70 - generazione rock” edito da Arcana con un contributo riguardante le copertine dei dischi di quel decennio. L’autunno 2018 ha visto l’uscita nelle sale cinematografiche di “Vinilici – perché il vinile ama la musica” (regia Fulvio Iannucci), il docufilm nel quale Mazzucchelli e I Vestiti Della Musica sono fra i protagonisti a fianco di Carlo Verdone, Renzo Arbore, Red Ronnie, Mogol, Elio e le Storie Tese.