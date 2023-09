Al Radiogolden “Il piede destro di Byron e altri misteri veneziani”

Il piede destro di Byron e altri misteri veneziani. Venerdì 22 settembre alle 19 Radiogolden ospita uno speciale aperitivo letterario con l'autore Alberto Toso Fei. Profondo conoscitore dei segreti e dei misteri della Serenissima, lo scrittore guiderà i partecipanti alla scoperta della Venezia più intensa. Al centro della serata, cinque racconti intensi, accompagnati dalla musica di Luca Corradini (voce/chitarra) e Giulia Galasso (volino/cori). L'evento è realizzato in collaborazione di Libreria Tralerighe.

Alberto Toso Fei è il narratore di Venezia. Già consulente della Rai e di Alberto Angela, lo scrittore accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, amori e drammi nella Venezia più intensa, anche laddove spesso il lieto fine non c’è, in un intreccio di teatro e musica. Cinque racconti intensi e altrettante sottolineature musicali.

Veneziano dal 1351, Alberto Toso Fei discende da una antica famiglia di vetrai di Murano. Scrittore, saggista e giornalista, appassionato di storia ed esperto di leggende, ha fondato il suo lavoro sul recupero della tradizione orale che rischiava di andare perduta. Ha all’attivo oltre 20 titoli tradotti in più lingue. Come una macchina del tempo vivente, con i suoi storytelling dà vita a recital, TEDx, eventi on line; per la televisione realizza documentari ed è consulente di vari programmi. Protagonista della vita culturale della città, è il narratore di Venezia. Oltre 20 titoli che hanno venduto migliaia di copie, fra cui “Veneziaenigma” (vincitore del Gambrinus-Mazzotti), il graphic novel “Orientalia” (con Marco Tagliapietra, selezionato per il Premio Strega) e il libro-gioco “The Ruyi” (una caccia al tesoro tecnologica edita da Marsilio), oltre all’ultimo “I Graffiti di Venezia” (con Desi Marangon, ricerca unica nel suo genere con la quale sono stati indagati per la prima volta oltre seimila graffiti storici della città).

“Il piede destro di Byron” (Marsilio, 2023) è il suo primo romanzo. Al centro, Venezia e due omicidi senza un legame apparente, se non l'isola della laguna sulla quale vengono scoperti; un frate fisico ed esorcista morto portando con sé i segreti per viaggiare nel tempo; un libro vecchio di cinquecento anni - l’”Hypnerotomachia Poliphili” - pieno di verità tutte da svelare.

Sogni troppo veri e magia troppo nera. Su tutto, la presenza enigmatica di Lord Byron, uno degli abitanti più celebri della Venezia dell'Ottocento. Alessandro Nicoli, veneziano doc, ex giornalista e investigatore per caso, si trova a indagare in una Venezia sfolgorante e problematica mentre si dibatte tra i fantasmi del suo passato e le paure del presente; tra un vecchio amore mai sbocciato e cresciuto solo dentro di lui e quello della maturità, che non riesce a vivere con la pienezza che meriterebbe. Un crescendo di fatti storici che si intrecciano con l'attualità della cronaca; una città che miscela sapientemente leggenda e verità, permettendo di sciogliere gli enigmi nascosti nel suo corpo di pietra solamente uno alla volta; la paura di morire e la fatica di vivere. E l'amore, motore e risposta a ogni quesito.

Ingresso libero.