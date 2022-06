Al Radiogolden la presentazione dell'ultimo album dei trevigiani 6VIVA

Fuori su tutti i canali digitali e in cd il primo album dei trevigiani 6VIVA, rock band in attività dal 2018 e composta da Marco Potente (voce e chitarra), Simone Celante (chitarra e voce), Matteo Cappelletto (basso e cori), Stefano Calza (batteria). Dopo 2 anni di rinvii legati alla pandemia, è uscito da pochi giorni il loro primo omonimo album d’esordio, il cui titolo è semplicemente 6VIVA.

La band, attraverso una miscela di pop rock e alternative rock cantato in italiano, immagina e racconta spaccati e scenari comuni di vita passata e futura. I temi sociali affrontati dal frontman Marco Potente si alternano a momenti più intimi offrendo così ad un pubblico ampio una proposta musicale impegnata ma molto diretta. Il filo conduttore che lega l’intero album è il viaggio, nei suoi vari aspetti: fisico, mentale, relazionale. 6VIVA, attraverso alcuni scenari umani, esplora e racconta il viaggio dell’uomo passando dal mistero della vita ai sentimenti più intimi fino alla disperazione e alla follia della violenza, mantenendo però in ogni contesto sempre accesa la luce della speranza. L’album passa così dai tormenti di un amore perduto alla drammaticità di un viaggio in mare alla ricerca di un futuro migliore, dal dramma della violenza sulle donne ai disastri provocati dagli interessi economici, fino ad esplorare il tema dell’abbandono del pianeta terra non più vivibile a causa dei comportamenti umani. Una parola ricorre in molte delle canzoni e segna la chiara volontà di trasmettere un messaggio di positività e speranza in chi ascolta: la parola è “Vivere” che, non a caso, ispira anche il nome del gruppo. L’album sarà presentato al Radiogolden di Conegliano domenica 26 giugno alle 18.30.

Marco Potente, chitarra e voce, è autore e compositore di tutti i brani del disco. Classe 1977, trevigiano, suona e compone dall’età di 14 anni. Le tematiche sociali e di denuncia hanno caratterizzato fin da subito lo stile cantautoriale. Dopo alcune partecipazioni in gruppi locali, nel 1995 a 18 anni partecipa a fondare i Coccamona (prima Supernova) con cui si esibisce in tutto il Nord est in palchi importanti e con artisti di fama nazionale acquisendo un ottimo seguito con il ruolo di cantante e chitarrista acustico. Appassionato di acustica e produzione musicale a 360 gradi negli anni si appassiona alla registrazione audio e alla produzione completa di musiche per multimedia appassionandosi al suono di altri strumenti musicali quali chitarra elettrica, basso, batteria, tastiere. Oltre al ruolo di fonico e produttore musicale compare quale autore e compositore per altri artisti emergenti. Nel 2018 fonda insieme all’ex Coccamona Simone Celante i 6VIVA.



https://www.6viva.com/



Ingresso gratuito, con offerta responsabile.

Il concerto si svolgerà all’aperto.

Prenotazioni tavoli via whatsapp al numero 338 8752823