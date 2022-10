Musica, live painting, graphic design e street art: ecco “Supa Dupa Flow!”

Musica, live painting, graphic design, street art. Seconda edizione domenica 16 ottobre a partire dalle 17 al Radiogolden di Conegliano e nei suoi ampi spazi esterni per “Supa Dupa Flow!”, un evento che coinvolgerà due dj e 9 artisti, provenienti da tutto il Veneto. L’iniziativa è di Radiogolden e Fure Boccamara, visual designer specializzato in art direction, ma anche rapper di fama nazionale, artista poliedrico e autore di format, che assicura: “Supa Dupa Flow porterà vibrazioni fresche e contemporanee a Conegliano”.

Dj Kardio, pioniere dell’Hip Hop e dj storico coneglianese e Ez No Problem, dj e producer di origini coneglianesi, ora gestore dello storico street shop Marker Shop, che ha appena compiuto 20 anni di attività, si alterneranno in consolle, con selezioni che vanno dalla golden age della black music, fino al rap, trap e rnb dei giorni nostri. Sullo sfondo musicale, 9 artisti customizzeranno degli oggetti che in seguito verranno messi all’asta. Gli artisti partecipanti saranno Teo Faust (Vicenza), Barbara Palmer (Vicenza), Fure Boccamara (Conegliano), Phil Toys (Conegliano), Pocket Clouds (Spresiano), Giulia Della Libera (Vittorio Veneto), Sharon Cappabianca (Roma), Sig. Lowis (Venezia) e Deex: giovanissimo studente del liceo artistico, con la passione per la grafica e i graffiti, il più giovane del gruppo: 14 anni.

“Supa Dupa Flow” mescola alcuni dei linguaggi più contemporanei esistenti, fondendo percorsi accademici e stili nati in strada. Si propone come l’inizio di una serie di eventi a catena, che vorrebbero dare un’alternativa contemporanea ai giovani e meno giovani coneglianesi dei paesi limitrofi, per portare nuova linfa e movimento in città.