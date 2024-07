Raffaello Corti in scena con "Uno spettacolo che mi vedrei"

Preparatevi a uno show vulcanico, imprevedibile e irriverente che vi deliziera? e stupira?.



Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”, incarna il ruolo dissacrante dell’anti-prestigiatore, appare infatti impacciato, estraniato e comico coinvolgendo il pubblico con le sue gag e le sue battute. Sotto l’apparenza pero? si cela un vero prestigiatore e cosi? in ogni performance si giunge sempre ad un momento in cui c’e? un ribaltamento della narrazione in cui la magia alla fine emerge, stupisce ed emoziona.



Seguitissimo su Instagram e astro italiano di TikTok, Raffaello Corti e? l’antitesi di tutto quel che il pubblico si aspetta. La sua magia e? una magia sbagliata e il suo teatro e? un teatro le cui regole sono calpestate e calciate via dalle sue scarpe gialle.



PREVENDITA BIGLIETTI online su Vivaticket.com



VENDITA BIGLIETTI presso la biglietteria del Teatro Accademico il 23/07 dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dell'evento dalle 16.