Ragazzi: come creare oggi il vostro futuro!

Secondo una ricerca il futuro è avvertito dai giovani come incerto.



Se il senso di precarietà è cresciuto esponenzialmente in tutti noi in questo anno di pandemia, con la mente incapace di fare rispetto a prima progetti a medio-lungo termine, per i giovani italiani che stanno diventando grandi in mezzo alla crisi il tema è davvero importante.



Vogliono pensare al futuro, avere speranze come tutti in quell'età specialmente ma il Covid con l'emergenza sanitaria non ancora finita genera grandi preoccupazioni.



1 giovane su 2 dichiara peggiorata la propria condizione e 1 su 4 è preoccupato per il proprio lavoro più di ogni altra cosa, tanto che in molti si vedono costretti ad accettare posizioni lavorative non alla loro altezza o a emigrare all’estero. Una conferma arriva dal nuovo Osservatorio sulle Giovani Generazioni di Flowe che mira a educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale.



La ricerca, condotta da AstraRicerche, si concentra sul futuro post-Covid visto con gli occhi dei 15-30enni, che raccontano le proprie paure, preoccupazioni e speranze. Il futuro è avvertito dai giovani come incerto, ma resta ferma per loro l’importanza del mondo lavorativo: il 47,9% considera il lavoro come l’aspetto prioritario per il proprio futuro, superiore anche all’importanza data ad amici (45,4%) e famiglia (44,9%). La disillusione verso la società italiana e lo scoraggiamento verso il mondo del lavoro, avvertito come problematico, complesso, non aperto a sufficienza ai giovani e alle loro esigenze sono forti: 2 ragazzi su 3 dicono di dover accettare lavori non all’altezza (64,4%) e di vedere la scelta del lavoro all’estero come una necessità (62,7%), mentre 1 giovane su 3, nonostante sia abituato a prefiggersi obiettivi per il proprio futuro, non è convinto delle scelte che ha fatto per raggiungerli. Circa la metà degli intervistati (44,8%) dichiara che la situazione è peggiorata rispetto al 2019 (per il 12,2% è, addirittura, molto peggiorata) e prevale un sentimento negativo, con alto pessimismo (40% rispetto al 33% di ottimismo) e paura (38,6% rispetto al 31,8% di serenità), che i ragazzi associano alla crisi economica, sanitaria e sociale derivata dalla pandemia.



