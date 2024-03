Ramin Bahrami e lEeuropa dei grandi maestri

Il celebre pianista internazionale Ramin Bahrami , tra i più importanti interpreti di Bach, sarà ospite giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.45 all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso, per un nuovo appuntamento di Matti per la Musica! organizzato da Asolo Musica Veneto Musica , in collaborazione con la Provincia di Treviso.



Il cammino che propone Bahrami abbraccia tre secoli di musica e di forme musicali, dalla Danza, al Preludio e Fuga, alla Fantasia, al Capriccio, e si muove intorno a tre composizioni di Johann Sebastian Bach, immenso nume tutelare, capace di irradiare di luce divina chiunque gli si accosti.



Poste all’inizio, dopo la metà e alla fine del percorso, le tre composizioni bachiane sembrano essere dei grandi fari in aiuto ai naviganti, affinché non si perdano e, dopo la sosta in porto, possano proseguire il viaggio con fiducia rinnovata. Senza dimenticare le composizioni dei grandi maestri quali Mozart, Chopin, Rachmaninov ma anche quella più popolare di Béla Bartók, con le sue danze rumene, fino alla struggente melodia “Gole sangam”, “Io sono un fiore di pietra”, del pianista e compositore iraniano Anoushiravan Rohani, che chiude il programma.



«Non vi è alcuna ragione perché nel mondo razze, culture, popoli, religioni e sessi differenti non possano convivere pacificamente. Le differenze sono preziose. Basterebbe smettere di affidarsi a pregiudizi e tradizioni senza senso, basterebbe fermarsi e ragionare».



È un messaggio commovente, con cui Bahrami ci invita a riflettere sulla ricchezza insita nella diversità e sulla necessità e urgenza di un impegno comune per la pace tra i popoli.



La rassegna concertistica Matti per la Musica! è organizzata in collaborazione con La Provincia di Treviso e Asolo Musica Veneto Musica, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e del Comune di Treviso, Centro Marca Banca e UNAHOTELS Le Terrazze Treviso.





