Rassegna "Abbazie in festival" - "Il romantico viandante"

Già nel vivo la rassegna Abbazie in festival che regala serate musicali e di teatro di eccellenza in luoghi di storia, all’insegna dell’inclusione. Giovedì 4 luglio, alle ore 20,45, presso la suggestiva Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso, andrà in scena “Il romantico viandante: un viaggio con Schubert nel verde antico”. Il pubblico vivrà un raffinatissimo viaggio con il classico dei romantici compositori Franz Schubert, al cospetto del campanile pendente nell’antica abbazia immersa nel verde. Un pianoforte gran coda, suonato da Giacomo Menegardi, vincitore del rinomato Premio Venezia 2023, sarà il protagonista, insieme ad un violino e un violoncello suonati da Giada Visentin e Riccardo Baldizzi. Alcuni momenti coreutici inclusivi daranno il La al Trio schubertiano nell’ op.100, conosciuta per la sua difficoltà esecutiva, che sarà tra le rare esecuzioni in pubblico.



Aprono le danzatrici Francesca Battista, Elisa Parutto e Francesca Zaja. L’attore Luca Zanetti invece, nel ruolo del giovane romantico viandante, sarà trait d’union tra arte e sogno



Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, senza prenotazione fino ad esaurimento posti .





I prossimi appuntamenti saranno:



giovedì 11 luglio, nel giardino spazio culturale Margherita Hack di Monastier di Treviso, alle 20.45, “MISS SCESPIR: la vera storia di mister William Shakespeare raccontata dalla moglie di lui”;

giovedì 18 luglio, ore 20.45, all’Abbazia di Sant’ Eustachio a Nervesa della Battaglia, con “Libera, storia di un viaggio”.



Abbazie in Festival è sostenuta dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto e Arper spa (main sponsor) con l’organizzazione generale di Fondazione Efesto, ente per la cultura inclusiva.