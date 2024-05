Rassegna estiva "Chiostro di note"

Sedici notti in musica nella splendida atmosfera del chiostro dei Serviti. E’ "Chiostro di note", rassegna estiva del Conservatorio Agostino Steffani, che di tradizione anima le notti castellane. “Le lezioni volgono al termine- spiega il direttore Paolo Troncon- entriamo in periodo di esami ma lo Steffani non va in vacanza nei mesi estivi. Anzi, irrobustisce la produzione per offrire alla città sempre nuove occasioni di musica e intrattenimento. Ringrazio i docenti per aver creato, grazie al loro impegno, un cartellone che davvero è l'esatta fotografia del nostro lavoro e delle molte anime musicali del Conservatorio”.

I concerti di fine anno sono aperti da una nuova iniziativa che, in autunno, animerà la biblioteca come luogo aperto e spazio per le idee. Inaugura il 28 maggio alle 18 (anche in streaming sulla pagina YouTube del Conservatorio) un cartellone di incontri e presentazioni di libri che vedrà a Castelfranco alcuni dei più importanti didatti e musicisti italiani. Il numero zero di questa rassegna, che avrà come protagonisti i libri, è affidato ad Anna Pasetti, docente di arpa del Conservatorio Steffani, con “Storia dell’arpa in Occidente”. La presentazione a cura di Anna Pasetti, Davide Burani e Diana Grgich, sarà accompagnata da interventi musicali delle allieve Maddalena Carraro, Irene Zuccheri e Gloria Sabbadin.

Da venerdì 31 maggio a giovedì 20 giugno nelle penombre del chiostro si terranno i concerti degli studenti del Conservatorio: un palco suggestivo per ascoltare alcuni dei migliori allievi dell’Università della musica. Canto lirico, strumenti ad arco e a fiato, dipartimento di composizione, percussioni, pianoforte, musica d'insieme, strumenti a corda, musica antica e jazz si alterneranno per offrire una vera stagione di concerti a tutto il territorio.

Si inaugura il 29 maggio con il primo concerto del dipartimento degli strumenti a fiato, ma uno degli appuntamenti di tradizione di apertura dell'estate è il 31 maggio con il Concerto di premiazione degli studenti vincitori della Borsa di studio istituita alla memoria dell'ex direttore Davide Zambon e giunta alla XXXI Edizione. Si ascolteranno ancora gli studenti delle classi a fiato lunedì 3 e sabato 8 giugno. I concerti degli strumenti ad arco e a corda sono previsti sabato 1 giugno e venerdì 7 giugno, mentre gli strumenti a tastiera e percussione sono in cartellone martedì 4 e domenica 9 giugno. Musica da camera e di insieme è in agenda mercoledì 5 e domenica 16 giugno, composizione lunedì 10 giugno mentre Canto e Teatro musicale. Il 14 giugno si terrà il concerto delle classi di musica d'insieme archi e fiati , il 15 giugno è di scena la musica antica e il 18 la classe di Direzione d'orchestra. Giovedì 20 giugno si conclude il ciclo con l'originale progetto del Cantiere per l'opera di domani che ogni anno presenta due o più nuove opere in un atto firmate dagli studenti di composizione dello Steffani e realizzate dagli studenti di Canto.

L'ingresso ai concerti è gratuito. In caso di maltempo i concerti si terranno presso l'aula Zambon.