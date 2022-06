"Una classica serata al bar": rassegna concertistica di musica da camera al Radiogolden

Prende il via domenica 3 luglio la seconda edizione di “Una classica serata al bar” rassegna concertistica di musica da camera voluta e promossa da Radiogolden, I Miotti e l’Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano con la direzione artistica del M° Paolo Pessina. I quattro concerti che compongono la rassegna si terranno nel suggestivo teatro naturale che avvolge il locale immerso nei giardini di San Martino ogni domenica dal 3 al 24 luglio alle 18. Un filo conduttore attraversa e lega strettamente i quattro concerti, tutti ad ingresso libero con contributo responsabile, caratterizzati da scelte timbriche molto suggestive e variegate: durante ogni concerto verrà eseguita una versione espressamente arrangiata dal direttore artistico Pessina del suo brano “Amortango”.

Domenica 3 luglio alle 18 l’inaugurazione è affidata al duo violoncello e fisarmonica con maestri d’eccezione quali Giuseppe Barutti e Gianni Fassetta. Oltre alla prima esecuzione di “Amortango” verranno eseguite musiche di Piazzolla, Morricone, Fauré, Paganini e Galliano. Giuseppe Barutti è primo violoncello dei Solisti Veneti ed è tra i più talentuosi e raffinati interpreti italiani. Gianni Fassetta è considerato uno dei miglior interpreti di Astor Piazzolla, ha collaborato con Nicola Piovani, tenuto concerti in tutto il mondo e firmato due brani per la colonna sonora del film “Vajont” di Renzo Martinelli.

Il secondo concerto si terrà domenica 10 luglio e vedrà la presenza del Benvenuti Clarinet Quartet capitanato da Andrea Corazza, formazione nata all’interno dell’Istituto Musicale Benvenuti che proporrà una incredibile carrellata di brani: dai classici Mozart e Handel per passare ai colori di Bizet e Grieg e approdare ai moderni Bernstein, Piazzolla e Glenn Miller con incursioni nel rag time di Scott Joplin e nel Klezmer di Giora Feidman in un vortice di virtuosismo.

Anche il terzo concerto del 17 luglio introduce il gioco a quattro di strumenti a fiato appartenenti questa volta della brillante famiglia degli ottoni. In scena ci saranno le due trombe, il corno e il trombone che compongono il BBQ (Benvenuti Brass Quartet) con la prima tromba di Mauro Feltrin. Il quartetto proporrà brani carichi di energia come l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini o l’Habanera dalla Carmen di Bizet per passare attraverso l’immancabile “Amortango” fio al repertorio più moderno del Beale street blues e altro buono swing in chiave brass.

L’ultimo concerto di questa rassegna estiva, il 24 luglio, vedrà protagonista il Benvenuti Jazz Quartet, una formazione composta da solisti docenti dell’Istituto Musicale omonimo: Lorenzo De Luca al sax, Matteo Padoin al contrabbasso, Davide Palladin alla chitarra e Andrea Ruggeri alla batteria. Il menù della serata prevede standard e improvvisazioni originali oltre ad una inedita versione di “Amortango” in chiave jazz.

Info e prenotazioni via whatsapp al numero 338 8752823.

PROGRAMMA

Domenica 3 luglio ore 18

“Amortango e Cinema”

Duo violoncello e fisarmonica

Giuseppe Barutti violoncello

Gianni Fassetta fisarmonica

Domenica 10 luglio ore 18

“Amortango e Ance”

Benvenuti Clarinet Quartet

Andrea Corazza, Elia Feltrin, Stefano Feltrin, Giulia Spagnol

Domenica 17 luglio ore 18

“Amortango & Brass”

Benvenuti Brass Quartet

Mauro Feltrin tromba

Luca Zanotel tromba

Marco Golfetto corno

Alessia De Barba trombone

Domenica 24 luglio ore 18

“Amortango in jazz”

Benvenuti Jazz Quartet

Andrea Ruggeri batteria

Davide Palladin chitarra

Matteo Padoin contrabbasso

Lorenzo De Luca sassofono