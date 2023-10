Rassegna concertistica "La musica nei secoli" 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al via la prossima settimana la quinta edizione della rassegna concertistica “La Musica nei Secoli”, organizzata dall’Associazione Phileo APS di Fontanelle. Sviluppata con finalità anche didascaliche e pedagogiche lungo un percorso nella storia della musica occidentale, la rassegna si terrà dal 14 ottobre al 26 novembre nei comuni di Fontanelle, Oderzo e Portobuffolè contribuendo a riempire di musica l’autunno opitergino! L'arco temporale affrontato quest'anno spazierà dalla musica vocale rinascimentale alla musica per pianoforte dei primi del Novecento, coprendo quindi circa cinque secoli di storia della musica. Il primo concerto si terrà sabato 14 ottobre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo di Fontanelle ed è dedicato all’età d’oro della polifonia sacra (da cui il titolo del concerto). L’età d’oro è l’età dei compositori Desprez, Tallis, De Victoria, Palestrina fino ai Gabrieli. La corale polifonica Kairos Vox diretta da Alberto Pelosin ci guiderà in un viaggio nell’Europa del Cinquecento che ci permetterà di gustare diversi sapori musicali provenienti da ogni angolo del continente e vedere come i grandi musici dell’epoca li combinavano nella creazione di opere d’arte immortali: il genio di Josquin Desprez, l’equilibrato ordine del Palestrina, la nobile semplicità della musica dell’Inghilterra elisabettiana, lo stile policorale dei Gabrieli e il misticismo spagnolo di Tomàs Luìs De Victoria costituiscono le tappe principali di questo viaggio musicale nel Rinascimento europeo. Il secondo concerto, intitolato “Da Clara Schumann a Brahms”, sarà dedicato alla musica Romantica per trio col pianoforte, una formazione strumentale composta da violino, violoncello e pianoforte che, al pari del quintetto col pianoforte, è stata una delle più frequentate dai compositori di tutte le epoche. Saranno eseguiti un trio di Clara Schumann, eccellente pianista e moglie del compositore Robert e sua musa ispiratrice, una Romanza di Carl Reinecke, importante compositore di metà ottocento, trascurato dalla grande storia della musica e si concluderà con due opere del compositore che segna la conclusione dell’epopea Romantica: Johannes Brahms. L’appuntamento è per domenica 29 ottobre alle 17.00 presso la Sala Concerti di Palazzo Moro a oderzo. L’interpretazione dei brani sarà affidata alle tre sorelle Erica Fassetta (violino), Elisa Fassetta (violoncello) e Stefania Fassetta (pianoforte). I contenuti del terzo appuntamento “Le città invisibili”, programmato per domenica 12 novembre alle 16.00 presso la Sala del Fontego di Portobuffolè prendono spunto dal centenario della nascita di Italo Calvino che, nel 1972, pubblicò la raccolta di racconti, da cui trae origine il titolo del concerto. Una rilettura, un’attualizzazione e un tentativo di interpretazione dell’originale libro di Calvino che Claudio Riina, curatore della regia e della sceneggiatura, cercherà di trasmettere al pubblico, coadiuvato dall’esecuzione di musiche per pianoforte di autori quali Debussy, Scriabin, Prokofiev, Schoemberg, Malipiero per opera del maestro Pierluigi Piran. L’ultimo appuntamento della rassegna 2023, “Il Fortepiano di Mozart”, è dedicato al fortepiano: lo strumento antenato del pianoforte e costruito gli inizi del Settecento dal padovano Bartolomeo Cristofori e divenuto a metà del secolo lo strumento prediletto dei maggiori compositori tedeschi e austriaci tra cui Haydn, Mozart e Beethoven. Con questo concerto Michele Bolla, pianista specializzato nelle esecuzioni su strumenti storici, ci offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo un modello di pianoforte dalle sonorità e caratteristiche tecniche che hanno stimolato la creatività dei compositori citati e dei loro contemporanei. Appuntamento, quindi, per domenica 26 novembre alle ore 17.00 presso la Sala “Marcuzzo” di Fontanelle perché saranno eseguiti importanti brani per pianoforte, tra cui la famosissima sonata op. 13 di Beethoven “Patetica”. L’ingresso ai concerti è libero, ma è consigliata la prenotazione perché l’accesso è consentito fino ad esaurimento posti. Per prenotare si può contattare l’Associazione Phileo APS scrivendo (via sms o whatsapp) al numero 3397337134 oppure inviando una mail a info@associazionephileo.org. Agli stessi recapiti si possono richiedere ulteriori informazioni sull’iniziativa.