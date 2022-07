Prezzo non disponibile

La rassegna estiva di teatro TOROTOTELA TOROTOTÀ, organizzata da Zelda Teatro con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Preganziol e la collaborazione delle associazioni del territorio, continua la programmazione dedicata a bambini e famiglie.

Venerdì 15 luglio la compagnia bresciana TEATRO TELAIO porterà in scena nel parco di via Monte Antelao di Borgo Fiorito di Preganziol lo spettacolo STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO con Michele Beltrame e Paola Canizzaro, per la regia di Angelo Facchetti. Uno spettacolo d’attore adatto anche ai più piccoli dai 3 anni, che parla di mondi altri che si incontrato, della difficoltà di comprendere ciò che è diverso da noi, del prendersi cura.

La rassegna prosegue martedì 19 luglio con E VENNE LA NOTTE la proposta di narrazione e musica della compagnia di Cuneo MELARANCIO. In scena il maestro Gimmi Basilotta con testi e regia di Marco Alotto: il cantastorie piemontese ci ricorda il tempo in cui le storie di tradizione venivano raccontante di paese in paese, accompagnandole alla compravendita di oggetti e unguenti che guarivano piccoli e grandi mali, oppure si ascoltavano riscaldati da mucche compiacenti, nelle sere d’inverno, alla luce di un’unica lampada.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e saranno anticipati, a partire dalle ore 18.00, da laboratori e attività per bambini a cura delle Associazioni del territorio, della Biblioteca Comunale con le staffette del progetto Qui si legge e da Zelda Teatro con LIBRICINA. Sarà inoltre possibile usufruire di uno spazio picnic attrezzato con panche e tavoli e in alcune serate di un food truck. Saranno inoltre attive delle convenzioni con degli esercizi da asporto della zona.

Le ultime serate si terranno venerdì 22 luglio a Frescada con LA PRINCIPESSA CAPRICCIO di e con Francesca Zoccarato e Mateo Curatella (Varese), e martedì 26 luglio presso il cortile della Biblioteca Comunale con THE STRINGS OF MUSIC della compagnia greca Antamapantahou.

Gran finale l’ultima settimana di luglio con l’EXTRA TOROTOTELA che dal 28 al 31 luglio ospiterà il CIRCO PATUF con la loro ultima nuova produzione SOÑAMBULA, per far sognare grandi e piccini all’ombra dello chapiteau.

Programma e prenotazioni su:

https://www.zeldateatro.com/news/torototela-torotota-2022/