Rassegna culturale "Incontri&Racconti" - 2^ edizione

Quattro personaggi autorevoli, quattro grandi temi d’attualità intorno ai quali ruoteranno altrettante serate. Sono gli ingredienti della seconda edizione di “Incontri & Racconti”, la rassegna culturale voluta e organizzata dall’amministrazione comunale di Farra di Soligo, in programma da gennaio ad aprile prossimi.

“Vogliamo proporre alla cittadinanza e alle persone che arriveranno da fuori – spiega il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin - un’occasione per incontrare personaggi per così dire ‘fuori circuito’, penne celebri e autorevoli, volti televisivi noti, anzi volti e voci che hanno fatto la storia della radio e della tv, nomi riconoscibili, che ci intratterranno su argomenti di forte attualità e interesse. Proponiamo ancora una volta, visto il consenso ricevuto ed il successo riscontrato nella precedente stagione, un cartellone di quattro serate mensili. Ciascun evento si terrà all’interno dell’auditorium comunale di Santo Stefano e sarà condotto dalla giornalista Adriana Rasera, ideatrice e coordinatrice della manifestazione. Sono certo che la rassegna farà parlare di sé e di Farra di Soligo”.

Ad inaugurare “Incontro & Racconti”, giovedì 18 gennaio, sarà Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale; ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della Crusca lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l'account Twitter. Insegna all'Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la Comunicazione. La conversazione ruoterà intorno ai social media: “La social-linguista più famosa del web – afferma Adriana Rasera - ci spiegherà come rendere la rete un posto migliore per tutti offrendo al pubblico un prezioso ed utile manuale di istruzioni che è al tempo stesso anche una grammatica social prêt-à-porter”.

Giovedì 22 febbraio sarà la volta di Marino Bartoletti. Volto conosciutissimo e giornalista sportivo autorevole presenterà il suo ultimo libro incentrato sui “miti” del calcio, ma non solo. Ha presentato Il Processo del lunedì e condotto la Domenica Sportiva per la RAI. Per la Fininvest ha creato le prime trasmissioni sportive del gruppo: A tutto campo, Calcio d'estate, Domenica stadio, Pressing e ha inventato il talk-show domenicale Quelli che il calcio. Nel suo ultimo libro gli “dei” del calcio – Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi, Valentino Mazzola, Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin - diventano i protagonisti di un racconto appassionante.

Marzo e aprile (date in via di definizione) vedranno la partecipazione del generale Mario Mori e del giornalista e scrittore Paolo Rumiz. Il generale Mario Mori (insieme al capitano Giuseppe De Donno) è stato protagonista in prima fila nella lotta contro Cosa Nostra, eppure, è noto al grande pubblico soprattutto per il processo sulla presunta "Trattativa Stato-mafia", concluso con la sua completa assoluzione. Il dossier mafia-appalti è la chiave per svelare i misteri italiani del 1992-93. “Con Paolo Rumiz, raffinato scrittore e puntuta penna del giornalismo italiano – ha infine dichiarato Rasera – parleremo di faglie e terremoti, grazie a uno straordinario reportage sull’Italia che trema. Un viaggio che parte dalla Sicilia e si muove nelle sinuosità della penisola, risalendo il Cilento, passando nei sotterranei partenopei, arrivando fra le terre scosse del Centro, fra le parole sorde di chi ha subito i terremoti ed è stato dimenticato, fino al Friuli”.

Gli incontri inizieranno alle 20:45. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Si ringrazia la Libreria “Tra Le Righe” di Conegliano. La rassegna gode del prezioso sostegno di Assicurazioni Eufrosini e Hotel Villa Soligo.