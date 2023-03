Rassegna teatrale "Maserada sul palco" - VI edizione

???????? ??? ?????

Associazione Teatrale Amatoriale Nugae Teatrali APS e BackArt vi presentano l'edizione invernale della nostra Rassegna Teatrale!



Per tre serate verrà portata sul nostro palco la commedia teatrale brillante dialettale da tre diverse compagnie:

Apertura biglietteria ore 20:00

Inizio spettacoli ore 21:00

Biglietto prezzo unico €8

Gratuito fino a 10 anni



Sarà possibile prenotare il proprio posto al link ? https://auditoriumaserada.it/gestione/

alla mail nugaeteatrali@gmail.com o al numero 3405797086



Maggiori informazioni a riguardo verranno pubblicate nelle prossime settimane in questo sito e sulle nostre pagine social, seguici per restare aggiornato!

https://nugaeteatrali.it/

https://www.facebook.com/nugaeteatrali/



https://www.instagram.com/auditoriumaserada/