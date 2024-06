Rassegna musicale Musei d'estate 2024

Riparte, giovedì 4 luglio, l’edizione 2024 della tradizionale rassegna musicale di Musei d’estate, punto di riferimento nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana. Promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con CentroMarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, la rassegna gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso, della Provincia di Treviso ed è inserita in RetEventi 2024.

Il cartellone predisposto dal direttore artistico Federico Pupo propone, come tradizione, varie formazioni cameristiche e solisti con un vasto repertorio cha va dalla musica barocca alla contemporanea, passando per il periodo classico e quello romantico: sarà il ritorno di ospiti che con successo hanno suonato nelle passate edizioni, con nuove stimolanti proposte per accontentare i gusti più diversi. Cinque gli appuntamenti di questa edizione che, come di consueto, si terranno sempre il giovedì con inizio alle ore 21.00. Linguaggi Artificiali è il titolo del primo appuntamento, giovedì 4 luglio, con l’XYQuartet composto da Nicola Fazzini al sax alto, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Saverio Tasca al vibrafono e Luca Colussi alla batteria.

L’XYQuartet nasce dal bisogno condiviso da Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo di creare un mondo sonoro, uno scenario per possibilità improvvisative nuove e nuove forme di scrittura musicale. Sequenze intervallari, pitch class set, ritmi non retrogradabili e multimetrie sono alcuni degli elementi che costituiscono la grammatica del linguaggio XY, strumento compositivo fluido e originale, complesso nella struttura ma generoso nei modi di comunicare. La formazione, nata nel 2011, ha all’attivo cinque album pubblicati per nusica.org (Idea F, XY, Orbite, QuartettoQuartetto e StraborDante) e si può considerare a tutti gli effetti una realtà di riferimento del nuovo jazz italiano: è stata premiata nel 2014 e nel 2017 come secondo miglior gruppo italiano dalla rivista Musica Jazz e nella sua intensa attività concertistica ha partecipato ai più importanti festival jazz nazionali ed europei.

L’appuntamento successivo di giovedì 11 luglio, vede il grande ritorno a Treviso di Max De Aloe, voce narrante, armonica cromatica e fisarmonica, con uno spettacolo dedicato a Sandro Penna, il poeta perugino tra i più celebri del panorama italiano del Novecento. “Se vi piace la poesia – scrive Max De Aloe - se non sapete se vi piace, se forse amate la poesia ma odiate la parafrasi che ci facevano fare a scuola ma soprattutto se amate le persone autentiche, fuori dal coro, devastate dal genio, spesso vilipese dall'establishment, ma assolutamente libere, allora amate Sandro Penna e la sua poetica. Anche se ancora, forse, non lo sapete.”

Max De Aloe è considerato dalla stampa specializzata tra i più attivi armonicisti jazz in Europa e annovera nel suo curriculum prestigiose collaborazioni in sala di registrazione e/o dal vivo con musicisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul Wertico, Bill Carrothers, John Helliwell dei Supertramp, Eliot Zigmund, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Enrico Rava, Massimo Ranieri e molti altri.

Altro concerto originale sarà quello di giovedì 18 luglio, Armonici e Comici - Musiche della Commedia dell’arte, con Alessia Luongo, chitarra battente, colascione e percussioni e Manuel Pernazza, maschera di Pulcinella. Con la fusione di musica e teatro prende vita la performance proposta da Alessia Luongo, ospitando la partecipazione di Manuel Pernazza, notevole interprete della maschera di Pulcinella immergendo il pubblico in un'atmosfera antica e nello stesso tempo moderna. Un viaggio musicale metafisico, in cui si percorre l'animo musicale delle piazze, delle corti e dei teatri.

Un originale incontro con le tastiere antiche sarà quello di giovedì 25 luglio, con Riccardo Favero al clavicembalo e al fortepiano: Toccate e Fantasie tra Bach e Mozart è il titolo del concerto che mette a confronto i due geni della musica sugli strumenti da loro utilizzati. La toccata è una forma musicale, inizialmente applicata al liuto e in seguito agli strumenti a tastiera, che aveva la funzione di breve introduzione. Il termine infatti significa proprio "toccare" lo strumento con ripetute scale e arpeggi ascendenti e discendenti e con variazioni: quelle di Bach sono tra gli esempi più famosi per questo tipo di composizione.

Altro grande ritorno a Treviso è quello di Alessandro Santacaterina, giovedì 1 agosto, grande ed esplosivo esecutore di chitarra battente, che gli appassionati hanno già a avuto modo di ascoltare durante il festival Chitarristico Mario Castelnuovo - Tedesco del 2022. Chitarrista e compositore calabrese, Santacaterina ad oggi viene riconosciuto dalla critica come uno dei principali esponenti e virtuosi della chitarra battente a cinque ordini.

Così il Sindaco di Treviso, Mario Conte: «Musei d’estate riassume molteplici aspetti della nostra Città: la bellezza delle sue sedi espositive, la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero partecipando ad eventi oltre ad un’attenzione particolare verso la tradizione musicale che trova in artisti di livello un contesto di valorizzazione perfetto».

“La particolare e prestigiosa ambientazione della manifestazione musicale – chiosa Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - la qualità e lo spessore artistico degli appuntamenti in calendario, con un repertorio che va dalla musica classica al jazz, sono in grado di attrarre un pubblico eterogeneo, composto non solo da appassionati del nostro territorio, ma anche da numerosi turisti che fanno tappa nel cuore pulsante della Marca per poterne ammirare il patrimonio, tanto artistico quanto culturale, nonché le suggestive atmosfere.”

I giovedì di luglio a Treviso saranno all’insegna della musica e dello spettacolo: la Provincia di Treviso è lieta di sostenere, attraverso il proprio patrocinio, la rassegna “Musei d’estate 2024” di Asolo Musica Veneto Musica – le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – in programma al Chiostro di Santa Caterina. Gli appuntamenti accompagneranno le cittadine e cittadini in una magica atmosfera estiva unendo musica, poesia e teatro, in un connubio pronto a offrire alla comunità occasioni di approfondimento e leggerezza, sempre senza tralasciare l’originalità”.

“La qualità dell’offerta musicale è il marchio di Asolo Musica, cui è rimasto e rimarrà sempre fedele - ricorda Maurizio Jacobi, presidente di Asolo Musica - Un’altra delle caratteristiche costanti dell’attività di Asolo Musica è la commistione di generi musicali, perché la musica vera si può trovare in ciascuno (o quasi) di essi; la rassegna del 2024 si è spinta alla mescolanza tra musica, poesia e storia dell’arte”.

Partner storico dell’iniziativa è CentroMarca Banca, a conferma del proprio impegno per la valorizzazione culturale e il sostegno del tessuto sociale delle comunità in cui opera.

“Musei d'estate rappresenta un'opportunità straordinaria per celebrare la bellezza e l'arte in un contesto unico, offrendo una varietà di concerti di altissima qualità. Questa rassegna arricchisce il panorama culturale della città ed ha anche un impatto positivo sul benessere e sulla coesione sociale, promuovendo la partecipazione attiva e creando un'atmosfera di interazione e condivisione tra le persone in un luogo che è un patrimonio straordinario. A tal fine risulta fondamentale tutelare e valorizzare iniziative di questo spessore” fanno sapere Tiziano Cenedese, presidente di CentroMarca Banca e il direttore generale Claudio Alessandrini.

***

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com