Rassegna "Un palco a Santa Bona" - 7^ edizione

Dal prossimo sabato 5 novembre, la Compagnia dei Papà inaugurerà la settima edizione della rassegna teatrale UN PALCO A SANTA BONA.

Previsti quattro spettacoli con compagnie del territorio.

Inizierà la compagnia I Q MEZZI di Spresiano, con una divertente commedia dal titolo “Non so dirti perché, ma ho pensato subito a te.”, scritta e diretta da Roberto Robertino che vestirà anche i panni di uno dei personaggi principali.

La settimana successiva vedrà impegnata la compagnia ESTERINA CASòLA di Falzè di Piave, che presenterà la divertente pièce: “L’è stada colpa de na tega”, una commedia scritta da Dino Covolan per la regia di Maria Teresa Gambin.

Sabato 19 novembre invece sarà la volta della compagnia DEL TRIVEìN con la commedia scritta da Loredana Cont “El trendadò de agosto”, regia di Claudia De March.

L'ultimo appuntamento sarà con una compagnia di vecchia amici della Rassegna, già più volte ospitata: la compagnia EL CAMPIELO di Marcon, che porterà in scena “Se spetè che mora…” di Franco Belgrado.



Apertura sala dalle 20:30.

É obbligatoria la prenotazione dei posti che resteranno disponibili fino alle 20:45.

Si potrà prenotare ogni singolo spettacolo chiamando il n. 3475739255 o inviando allo stesso numero WH SMS.

Non saranno accettate prenotazioni via E-mail.



Ingresso con offerta libera.