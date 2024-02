Rassegna “Parole controtempo” - Biancamaria Cavallini

Prosegue la seconda edizione della rassegna “Parole controtempo”, realizzata dal Comune di Pieve di Soligo in collaborazione con l’associazione coneglianese La Chiave di Sophia. Protagonista del terzo appuntamento, mercoledì 28 febbraio alle 21 all’Auditorium Battistella Moccia, sarà la psicologa del lavoro Biancamaria Cavallini con la parola “lavoro”. Prenotazione obbligatoria a info@lachiavedisophia.com

Quello del lavoro è un tema sempre più presente nel dibattito pubblico, tanto che La Chiave di Sophia vi ha dedicato l’ultimo numero della propria omonima rivista, “Lavoro dunque sono?”, uscito lo scorso 19 febbraio. In questo incontro a Pieve di Soligo la psicologa Biancamaria Cavallini porterà il suo libro, edito da Vallardi (2022), “Come stanno i tuoi? Perché è importante il benessere psicologico in azienda”, e ci si interrogherà sulla differenza tra essere il proprio lavoro e fare il proprio lavoro. Ma anche sulla possibilità che il valore dell’individuo passi davvero solo attraverso il tipo di attività lavorativa che compie e dal monte ore che è capace di sobbarcarsi. Oggi siamo di fronte a un bivio: continuare a lavorare come se niente fosse, o ripensare il ruolo, lo spazio e il senso del lavoro nelle nostre vite.

BIANCAMARIA CAVALLINI

Biancamaria Cavallini è Psicologa del lavoro, Responsabile Scientifica, Consigliera d’Amministrazione e Direttrice Operativa di Mindwork. Da gennaio 2020 ricopre la carica di consigliera segretaria dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria. Scrive periodicamente per Il Sole 24 Ore (AlleyOop) ed è autrice di “Come stanno i tuoi? Perché è importante il benessere psicologico in azienda” (Ed. Vallardi, 2022) e “Vulnerabilità” (ed. FrancoAngeli). Da febbraio 2023 è co-host del podcast di Will Media (Chora Media) e Mindwork “Troppo Poco” che parla di salute mentale a lavoro.

PAROLE CONTROTEMPO

Le “Parole Controtempo” esprimono concetti del contemporaneo da esplorare da vicino, con calma e attenzione; sono parole abusate o incomprese, snobbate o dimenticate, che però sfuggono al fluire del tempo e per questo chiedono di essere rivalutate. La rassegna, forte del sold out registrato per quasi tutte le serate dello scorso anno, vuole essere un viaggio che le attraversa in compagnia di grandi pensatrici e pensatori della nostra epoca come un invito a risvegliare il proprio senso critico e porre il riflettore sulla propria interiorità e sulle relazioni con gli altri. Ecco perché è adatta – nelle intenzioni degli organizzatori – a un pubblico vasto ed eterogeneo, trattando di argomenti che fanno parte della vita quotidiana di chiunque.



Per info: info@lachiavedisophia.com

Link prenotazioni: www.bit.ly/pievecultura